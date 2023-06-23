الروائي الفرنسي بيرنار فِربِر يلتقي قرّاء كوريين

قام الروائي الفرنسي المشهور "بيرنار فِربِر Bernard Werber" برحلة مع أربعين قارئا كوريا إلى متحف "موزيوم سان뮤지엄 산" في مدينة "وان جو원주" بمقاطعة "كانغ وان" الواقعة في شرق البلاد. يُشار إلى أن هذا الروائي يتمتع بشعبية كبيرة برواياته مثل "النملة" و"المخ" حيث تمت ترجمة أعماله إلى خمس وثلاثين لغة وباعت حوالي خمسة وثلاثين مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم. خاصة يتمتع برواج كبير بين القراء الكوريين حتى إنه تم بيع ثلاثةعشر مليون نسخة من قصصه في كوريا. وقد انتهت عملية جمع الراغبين في المشاركة في الفعالية بعد مرور يوم واحد فقط على بدء تلقي الطلبات ثم تدفقت الاستفسارات حول زيادة عدد المشاركين.

وقالت السيدة لي جونغ مين التي شاركت في الفاعلية مع ابنها البالغ من العمر اثني عشر عاما وابنتها البالغة من العمر عشرة أعوام، إنها أرادت إتاحة فرصة لطفليها للالتقاء بهذا الروائي الكبير، ولذلك أسرعت إلى التقدم بطلب المشاركة. وكان أصغر المشاركين سنا شابا يبلغ عمره ثمانية عشر عاما، بينما كان الأكبر سنا امرأة تبلغ من العمر واحدا وستين عاما. وقالت السيدة "كانغ شي يون 강시연" التي شاركت في الفاعلية إنها تحب أعمال فِربِر المتميزة بالخيال العلمي الفريد. وأضافت أنها التقطت صورة مع الروائي وسوف تريها لابنها عندما يكبر، بينما قالت السيدة "كوان كيونغ سوك 권경숙" البالغة من العمر تسعة وخمسين عاما والتي شاركت في الفعالية مع ابنتها إن أعمال فِربِر يمكن لأي شخص بغض النظر عن العمر التمتع بقراءتها لأنها سهلة للقراءة. وقد قام فِربِر وقراؤه برحلة في جناح "جيمس توريل제임스터렐" الذي يعد من أهم أماكن المتحف.

يُشار إلى أن الجناح قام فيه الفنان التركيبي الأمريكي "جيمس توريل" بتفسير الضوء بطرق مختلفة. وعندما دخل فِربِر غرفة الأفق التي هي منحدر في الواقع لكنها تبدو كجدار من مسافة بعيدة، صرخ قائلا إنها مثيرة للاهتمام". والتقط صورا دون تردد مع القراء الذين طلبوا التقاط صور سيلفي معهم. ورغم مرور ثلاثين عاما على صدور ترجمة روايته "النملة" في كوريا إلا أن العديد من القراء الصغار شاركوا في الفعالية. على سبيل المثال، شاركت التلميذة "هان جي سو" البالغة من العمر اثني عشر عاما في الفعالية وحدها دون أبيها أو أمها، وقالت إنها أصبحت تحب الروائي الفرنسي بعد قراءة رواية "النملة" قبل ثلاثة أعوام. وقال التلميذ "بارك او جين" الذي يبلغ من العمر أحد عشر عاما والذي شارك مع أمه إنه أصبح يريد قراءة رواية "النملة" مرة أخرى بعد لقائه مع الكاتب. وبعد أن انتقل فِربِر مع محبيه إلى مقهى، بدأ يعزف على البيانو على نحو ارتجالي. وتبادل بعد ذلك حوارا مع قرائه حول أسباب كتابة روايته الطويلة الجديدة "نبوءة النحل" التي صدرت ترجمتها في كوريا يوم العشرين من شهر يونيو الماضي، ثم قام بتوديعهم في وقت متأخر من الليل. وقال إن رحلته مع محبيه الكوريين كانت تجربة فريدة له ككاتب يحب كوريا، وأنه بفضل تواصله مع القراء يبدو أن الكثير من الإلهام تدفق عليه.