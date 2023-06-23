الحلول التي تسعى إليها السلطات الكورية الشمالية من أجل مواجهة مشكلة انخفاض معدلات المواليد

تقول بعض التقارير إن كوريا الشمالية تواجه انخفاضا في عدد السكان في سن الدراسة، بسبب انخفاض معدلات المواليد لديها. وفي شهر أبريل الماضي، نقل راديو "آسيا الحرة"، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، عن بعض المصادر قولها إن مدرسة ابتدائية في كوريا الشمالية دأبت على تقسيم الطلاب الملتحقين حديثا إلى خمسة فصول قبل عشر سنوات، لكن عدد الطلاب الجدد ظل يتناقص سنويا، حتى صار ثلاثة فصول فقط هذا العام. ووفقا لتقرير "حقائق العالم" الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يبلغ معدل الخصوبة في كوريا الشمالية 1.89، لتحتل المرتبة 126 على مستوى العالم. ويشير معدل الخصوبة إلى متوسط عدد الأطفال الذين قد تنجبهم امرأة واحدة خلال حياتها. وهذا المعدل في كوريا الشمالية أعلى من معدل كوريا الجنوبية الذي لا يزال في أقل مستوى عالميا.





في عام 2021، قال التلفزيون الكوري المركزي الشمالي إن مواطنة من بيونغ يانغ تُدعى "باك أون جونغ" قد أنجبت طفلها العاشر، وحصلت بالتالي على لقب "بطلة الأمومة".

في كوريا الشمالية، يحق لمن لديه عدد أكبر من الأطفال الحصول على مزايا أكثر. والغرض بالطبع هو تشجيع الناس على الإنجاب. ولذلك يتم تزويد العائلات متعددة الأطفال باللوازم المدرسية ويتم توفير الغذاء والدواء للآباء الذين لديهم ثلاثة أطفال، وتخصيص منازل لهم على أساس تفضيلي. ويقول زوج بطلة الأمومة إنه ليس لديه مشكلة في تربية أبنائه، وذلك بفضل الفوائد التي تعود على الأسر متعددة الأطفال.





"كيم يونغ هي 김영희" مديرة قسم العلاقات العامة في مؤسسة كوريا هانا:

ظلت النساء الكوريات الشماليات يترددن في إنجاب الأطفال منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في معدلات المواليد. الأسوأ من ذلك، أن كوريا الشمالية مرت بفترة صعبة من المسيرة الشاقة في التسعينيات، مع انهيار نظام التقنين الحكومي. ويقول السكان في الشمال بشكل عام إنه من الضروري تقليل عدد الأفواه التي يجب إطعامها. هذا يعني أنهم يختارون عدم الإنجاب، حتى بعد الزواج. ربما لهذا السبب قدمت كوريا الشمالية لقب "بطلة الأمومة".





حتى فترة الستينيات من القرن الماضي، كانت كوريا الشمالية تنفذ سياسات متعددة لتشجيع الإنجاب، حيث انخفض عدد سكانها بسبب الحرب الأهلية. وكان معدل الخصوبة لديها في ذلك الوقت 5.11 طفل لكل امرأة.





"كيم يونغ هي 김영희":

أنجب أب وأمي ستة أطفال، ثلاثة ذكور وثلاث إناث. بالنسبة لي، وُلدت في فترة الستينيات من القرن الماضي، بينما وُلد أصغر أخوتي في عام 1972. في ذلك الوقت، كانت كوريا الشمالية أفضل حالا من كوريا الجنوبية، وكانت الدول تشجع الناس على إنجاب الكثير من الأطفال لأنها كانت بحاجة إلى عمال وجنود. أعتقد أن هذا هو السبب في أن أسرتي فيها ستة أطفال.





بدءا من فترة السبعينيات من القرن الماضي، أوصت كوريا الشمالية الناس بالزواج في سن متقدمة، ونفذت سياسات لتحديد النسل من أجل الاستفادة بشكل أفضل من القوى العاملة النسائية، كما نصحت مواطنيها بإنجاب عدد أقل من الأطفال، وعلمتهم كيفية تجنب الحمل وسمحت بالإجهاض. وبعد ذلك وضعت شعارا يقول: "طفل واحد، أمر جيد. اثنان كثير، وثلاثة تعني عدم وجود ضمير. أما أربعة فهذا غباء". وبالتالي شهدت كوريا الشمالية انخفاضا تدريجيا في عدد المواليد. ويقول المحللون إن الصعوبات الاقتصادية التي شهدتها كوريا الشمالية في التسعينيات، والمعروفة باسم المسيرة الشاقة، قد أدت أيضا إلى انخفاض عدد السكان.





"كيم يونغ هي 김영희":

أدى انهيار نظام التقنين إلى انخفاض عدد السكان. في السابق، كانت الدولة توفر الطعام وأشياء أخرى للمواطنين، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. لكن مع توقف نظام التقنين عن العمل، كان على الناس أن يكسبوا المال بأنفسهم. والذين لم يتمكنوا من كسب ما يكفي من المال، حتما اختاروا عدم الإنجاب. كذلك لم يعد بإمكان الكوريين الشماليين الاستفادة من الرعاية الطبية المجانية والتعليم. وهكذا فإن تربية الأطفال صارت تلقي بعبء ثقيل على الأمهات، مما دفعهن إلى التخلي عن فكرة إنجاب الأطفال. لهذه الأسباب، انخفض معدل المواليد في كوريا الشمالية بشكل حاد، لأنه كان من الصعب على الناس إطعام العديد من الأطفال، بل إن البعض أحجم عن الزواج من الأساس.





استضافت كوريا الشمالية الاجتماع الوطني للأمهات في عام 1998، حيث شجعت النساء على إنجاب المزيد من الأطفال. ومع ذلك، زاد حجم الانخفاض في عدد السكان. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ انخفاض عدد السكان في الظهور كمشكلة اجتماعية خطيرة. وفي رسالة بعث بها إلى مؤتمر الاتحاد النسائي الاشتراكي في عام 2021، حث "كيم جونغ أون" على دعم النساء، وقال إن إنجاب وتربية العديد من الأبناء مسألة ذات أهمية وطنية خطيرة مرتبطة بالمستقبل. وشدد كيم على ضرورة مساعدة واحترام النساء اللاتي لديهن العديد من الأطفال، وتعزيز الإجراءات ذات الصلة على مستوى الدولة. وفي عام 2021، قال تقرير بثته إذاعة دعائية كورية شمالية إن النساء في كوريا الشمالية يحق لهن الحصول على 240 يوما من إجازة الأمومة، منها 60 يوما قبل الولادة، و180 يوما بعد الولادة. وأضاف التقرير أن النساء العاملات يتلقين خلال هذه الفترة إعانات تعادل 100% من نفقات المعيشة الأساسية بغض النظر عن مدة خدمتهن في العمل. وزعمت أن النساء في كوريا الشمالية يتمتعن بمزايا خاصة تقدمها الدولة والمجتمع.





"كيم يونغ هي 김영희":

تحصل النساء الحوامل العاملات في كوريا الشمالية على إجازة أمومة وإعانات. لكن الإعانات البالغة ثلاثة آلاف وون لا معنى لها، لأن سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز يبلغ حوالي خمسة آلاف وون في السوق، أي أنهن لا يستطعن حتى شراء كيلوغرام واحد من الأرز باستخدام ذلك الدعم. وهذا يعني أن الإعانات ليست فعالة للغاية.





ينص قانون حماية حقوق المرأة في كوريا الشمالية على أن المرأة التي تلد وتربى ثلاثة أطفال، يجب أن يكون لها ولأطفالها طبيب معالج ويتلقون مزايا خاصة، مثل توفير منزل لائق، وأدوية وغذاء وسلع منزلية مجانا. كوريا الشمالية لديها ارتباط خاص بولادة ثلاثة أطفال على وجه الخصوص. على سبيل المثال، بث التلفزيون المركزي تقريرا حول وجود 536 حالة من ولادة ثلاثة أطفال في البلاد. وفي العام الماضي، بث التلفزيون المركزي الكوري الشمالي تقريرا حول التوائم الثلاثة رقم 415 الذين ولدوا في عام 2012.





وقال التقرير إن التوائم الثلاثة ظلوا في مستشفى الولادة في بيونغ يانغ لمدة 100 يوم بعد ولادتهم، ثم ترعرعوا في دار الأطفال في بيونغ يانغ لمدة أربع سنوات. وظلت والدتهم تعبر دائما عن امتنانها، ومنحت كل الفضل للقائد الأعلى.





تعتبر كوريا الشمالية ولادة ثلاثة توائم علامة جيدة. وتقول الدولة إنه إذا كانت هناك امرأة تعيش في منطقة بعيدة حاملا بأكثر من طفل، فسوف يتم استخدام مروحية لنقلها إلى مستشفى الولادة في بيونغ يانغ، حيث يتم علاجها بعناية فائقة.





تسلط وسائل الإعلام الكورية الشمالية الضوء على الأخبار المتعلقة بالتوائم الثلاثة، في خطوة واضحة للترويج لسياسات رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية للأطفال التي تتبعها السلطات. وفي أوائل هذا العام، قالت صحيفة "رودونغ شين مون" الرسمية إن العائلات التي لديها العديد من الأطفال تأتي على رأس قائمة مهام الإسكان.





"كيم يونغ هي 김영희":

من حيث المبدأ، توفر كوريا الشمالية منازل للمتزوجين، ولكن لا يُمنح كل مواطن منزلا، لأن الدولة، في الواقع، لا تستطيع بناء منازل كافية. ووفقا لقانون الإسكان في كوريا الشمالية، يجب توفير المنازل بشكل تفضيلي للمقاتلين الثوريين، وعائلات الشهداء الثوريين والوطنيين، وعائلات قتلى الحرب، والمحاربين القدامى، والضباط العسكريين المُسَرّحين، والمعلمين، والعلماء، والخبراء الفنيين، والأشخاص الذين قدموا خدمات متميزة. كما تمت إضافة أولئك الذين أنجبوا ثلاثة أطفال أو أكثر أو ثلاثة توائم، إلى تلك القائمة، وهو ما يشير إلى مدى خطورة مشكلة انخفاض معدلات المواليد لدى كوريا الشمالية.





وفقا لوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، يحق للكوريين الشماليين الذين لديهم طفلان أو أكثر الانضمام إلى حزب العمال الحاكم، حيث يتمتعون بالعديد من الامتيازات. ويحصل آباء الأطفال دون سن الخامسة على مبلغ 7500 وون كوري شمالي لكل طفل. ويقول المنشقون الكوريون الشماليون إنه يتعين على السلطات اتخاذ تدابير جذرية مثل هذه بسبب الانخفاض المحتمل في عدد الجنود.





انخفاض عدد السكان الناجم عن انخفاض معدلات المواليد يؤثر بالتأكيد على الجيش، كما يؤثر أيضا على عدد القوى العاملة. ويقول المحللون إن نقص العمالة في كوريا الشمالية سيكون له تأثيرات خطيرة على النمو الوطني، حيث تتمتع الدولة الشيوعية بميزة نسبية في الصناعات كثيفة العمالة.





"كيم يونغ هي 김영희":

الصناعات في كوريا الشمالية كثيفة العمالة في الغالب. قامت كوريا الشمالية ببناء مصانع حديثة، يتم فيها إنتاج البضائع بواسطة الآلات. لكن عدد مرافق الإنتاج هذه قليل للغاية. ولا تزال كوريا الشمالية بحاجة إلى قوة عاملة كبيرة. سيؤثر نقص العمالة نتيجة انخفاض معدلات المواليد على الصناعات والاقتصاد في كوريا الشمالية بشكل عام. وعلى الرغم من أن الدولة تشجع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أنني أعتقد أن هذه السياسة ستثبت أنها غير فعالة. وسوف يستمر الانخفاض في معدلات المواليد، حيث لا يزال من الصعب على العديد من الكوريين الشماليين تغطية نفقاتهم. وقد يفضلون إنجاب عدد قليل من الأطفال وتربيتهم بشكل جيد، بدلا من إنجاب العديد من الأطفال.





تنفذ كوريا الشمالية إجراءات وسياسات مختلفة لمعالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد. ومع ذلك، يبدو أنها تحتاج إلى التوصل إلى حلول أكثر شمولا لتلك المشكلة.