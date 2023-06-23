مركز الدعم الشامل يجري استطلاعا حول تحسين معاملة العمال المنزليين

يُجري مركز الدعم الشامل لخدمات التدبير المنزلي حاليا مسحا على مقدمي الخدمات المنزلية والعاملين والمستخدمين والمواطنين لتحديد الأسماء الرسمية للعمال المنزليين وألقابهم. ويهدف هذا الاستطلاع إلى إنشاء أسماء رسمية لتحسين معاملة العمال المنزليين، ويمكن المشاركة فيه بالآراء حتى السابع من هذا الشهر من خلال الصفحة الرئيسية لمركز دعم خدمات الأعمال المنزلية أو لجمعية العمالة المنزلية الكورية.

الجدير بالذكر أن المطالبة بتحديد أسماء العمالة المنزلية وألقابها قد أثيرت بشكل مضطرد منذ عدة سنوات. وقد بدأ هذا بانتقاد مفاده أنه على الرغم من الاعتراف بعاملات الخدمات المنزلية كعمال بموجب القانون وقد أثبتن أنفسهم كمهنيات، إلا أنه لا يمكن الاعتراف بهن واحترامهن كمهنيات إذا ظل الناس يطلقن عليهن "أجوما" أو "إيمو" أي خالة في مكان العمل. وفي الواقع، لا توجد امرأة في كوريا تحب أن تُنادى بلقب "أجوما" بالرغم من أن هذه الكلمة لها معنى عادي جدا في اللغة الكورية وهو "سيدة متزوجة". حيث أن هذا اللقب اكتسب معنى سلبيا في المجتمع الكوري. وفي الآونة الأخيرة، مع الزيادة السريعة في عدد عمال الخدمة المنزلية، تحسن وعي الناس بهم بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي. ومع ذلك، فإن بعض عمال الخدمة المنزلية لا يزالون يعانون من تدني احترام الذات في وظائفهم لدرجة أنهم يخفون ما يفعلونه حتى عن أطفالهم، حيث أن بعض مستخدمي الخدمة غالبا ما يعاملون عاملات المنازل كما لو كن خادمات كما كان في الماضي. ويرى المركز أنه عند نشر الأسماء والألقاب الرسمية للعمالة المنزلية، من المتوقع أن يتغير تصور الناس عنهم وتتحسن معاملتهم، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من العمالة المنزلية.