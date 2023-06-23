طاهٍ كوري يفوز بمسابقة تروفيو كابوتو لصنع البيتزا في نابولي

تُقام مسابقة "تروفيو كابوتو Trofeo Caputo" كل عام في مدينة نابولي الإيطالية، مسقط رأس البيتزا، لتحديد أفضل الحرفيين في العالم في صنع البيتزا. ومع ذلك، حدثت مفاجأة هذا العام في هذه المسابقة، والتي تسمى أيضا "بطولة البيتزا العالمية". فقد فاز طاهٍ كوري بالبطولة، متغلبا على أكثر من 500 صانع للبيتزا من 22 دولة، بما في ذلك المتسابقون من نابولي الذين ظلوا يصنعون البيتزا لفترة طويلة. ويعد هذا مثل فوز أجنبي بالجائزة الرئاسية في "مسابقة لصنع الكيمتشي" في كوريا، متغلبا على الحرفيين الكوريين المشهورين بصناعة الكيمتشي. وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية الرائدة، مثل "كورييرا ديلا سيراCorriere della Sera" و "لا ريبوبليكا La Repubblica" بشكل خاص إلى الشيف "يو جون هوان" تحت عنوان "ملك البيتزا القادم من كوريا". والشيء المثير للفضول هو أنه لم يتعلم كيفية صنع البيتزا في إيطاليا، لكنه علم نفسه كيفية صنع بيتزا نابولي في كوريا من خلال يوتيوب وبعض الكتب. وقد سافر السيد يو ذات مرة إلى إيطاليا عندما كان يبلغ من العمر 24 عاما. وفي ذلك الوقت، وقع في حب البيتزا التي أكلها في نابولي. وبعد ذلك، عمل في مجال المطاعم وعلّم نفسه كيف يصنع بيتزا نابولي من خلال مشاهدة الكتب ذات الصلة ومقاطع فيديو يوتيوب مرارا وتكرارا.

وقال إنه شاهد مقطع فيديو معينا أكثر من 1000 مرة لأنه أراد تقليد صانع البيتزا النابولية كما هي. هكذا فكر ودرس أسباب جميع العمليات، من كيفية صنع العجين إلى كيفية استخدام الدقيق الإضافي وكيفية الخبز في الفرن، وهو يدير مطعم بيتزا نابولي في كوريا منذ عام 2016. وبفضل جهوده المستمرة، أثنى عليه الحكام، وقالوا إن كل خطوة في العملية كانت مثالية، بدءا من أسلوب التعامل مع العجين، ومرورا بالطريقة التي يتم بها صنع البيتزا، وحتى درجة حرارة الخبز، وشكل البيتزا المخبوزة.