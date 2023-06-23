شركة سام سونغ تسعى لثقافة عمل صديقة للبيئة

في السنوات الأخيرة، يزداد اهتمام الناس بحماية البيئة في جميع أنحاء العالم. ولذلك تبذل كل شركة جهودا للتواصل مع المستهلكين من خلال خطوات صديقة للبيئة. في هذا الإطار، صارت معظم المتاجر والمقاهي تمتنع عن استخدام العناصر التي تستخدم مرة واحدة مثل القش البلاستيكي، وتحاول الشركات أيضا تقليل العبوات غير الضرورية، مع بيع منتجات صديقة للبيئة. وفي خضم الجهود الاجتماعية الأخيرة لحماية البيئة، مثل اللوائح الخاصة باستخدام الأكياس البلاستيكية، أعرب "هان جونغ هي" نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس وحد الأجهزة في سام سونغ للإلكترونيات، مرة أخرى عن رغبته في إنشاء "مكان عمل بلا أوراق". وقد أرسل نائب رئيس مجلس الإدارة بريدا إلكترونيا إلى جميع المديرين التنفيذيين والموظفين في الثالث من هذا الشهر، ناشدهم فيه المشاركة في أنشطة حماية البيئة داخل الشركة. وفي رسالته إلى الموظفين، شدد على تقليل استخدام الأوراق، قائلا إن الشركة تستخدم حوالي 130 ألفا ورقة يوميا، وهو ما يعادل التضحية بحوالي 60 شجرة. وهذا أيضا يعادل أكثر من 20 ألف شجرة سنويا، وهي كمية ليست صغيرة بأي حال من الأحوال. ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات بالفعل عن استراتيجية إدارة بيئية جديدة في سبتمبر من العام الماضي وكشفت عن اتجاه الشركة الصديق للبيئة. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تستخدم حاويات قابلة لإعادة الاستخدام في مطاعمها ومقاهيها للمساهمة في التغلب على أزمة المناخ، كما تبذل جهودا كبيرة لتقليل استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه سيعمل أيضا على تحسين ثقافة العمل داخل الشركة جنبا إلى جنب مع حملة تقليل استخدام الأوراق لحماية البيئة. وفي هذا الصدد، أشار هان إلى أنه على الرغم من حقيقة أن معظم بيئة العمل قد تمت رقمنتها بالفعل، إلا أنهم ما زالوا يطبعون مواد الاجتماع على الأوراق، وكذلك يعقدون الاجتماعات وجها لوجه للتحقق من محتويات التقارير عند الإبلاغ عن العمل. ولذلك طلب من جميع الموظفين الامتناع عن طباعة التقارير وعقد اجتماعات باستخدام المستندات الورقية إلا إذا لزم الأمر.