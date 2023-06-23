د. لي إن سوب : تجارب غنية في تدريس اللغة العربية

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الدكتور "لي إن سوب" الأستاذ في قسم الترجمة العربية بكلية الدراسات العليا في جامعة هان غوك للدراسات الأجنبية في سيول في 23 ديسمبر عام 2011





الدكتور "لي إن سوب" الأستاذ في قسم الترجمة العربية بكلية الدراسات العليا في جامعة هان غوك للدراسات الأجنبية في سيول ، يحكي في حوار شيق مع القسم العربي بعض أسرار تطور الاهتمام باللغة العربية ودراستها وذلك من خلال تجربته في تدريس اللغة العربية عبر القناة التلفزيونية التعليمية "إي بي إس" ، وكيف زاد عدد الطلاب الكوريين الراغبين في دراسة اللغة العربية زيادة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية .

الدكتور لي تحدث أيضا عن قضايا الترجمة ومناهج تدريس اللغة العربية والصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية من الكوريين ، كما تحدث عن دراسته وحياته في الأردن لمدة 11 عاما ، ومدى حبه وشغفه بالثقافة الأردنية وطبيعة الشعب الأردني ، لدرجة أنه يعتبر نفسه واحدا منهم .



