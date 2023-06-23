تبين أن الرئيس الكوري "يون صوك يول" سيتلقى هدية عبارة عن ألف شجرة زيتون من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

وفي المقابل، يدرس الرئيس "يون" إرسال ألف شجرة يوسفي من جزيرة جيجو لرئيس دولة الإمارات، لتحقيق التنمية المستدامة للعلاقات بين البلدين.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري إن تبادل الهدايا بين الرئيسين الكوري والإماراتي يدل دلالة واضحة على الثقة القائمة بين البلدين، والتي لا تتزعزع.

وترمز شجرة الزيتون في الشرق الأوسط للسلام والحياة والخصوبة.

ومن المتوقع أن يتم غرس أشجار زيت الزيتون من الإمارات في جزيرة جيجو التي تتمتع بمناخ دافئ نسبيا.

ويمكن القول إن تبادل هدايا الأشجار بين الرئيسين الكوري والإماراتي يأتي نتيجة لتعزيز العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس الكوري "يون" للإمارات في شهر يناير الماضي.