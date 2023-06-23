إنشاء أول مستشفى كوري متخصص في أمراض الجهاز الهضمي في دبي

يخطط مركز "أسان" الطبي، وهو أحد أكبر المؤسسات الطبية في كوريا الجنوبية، لإنشاء أول مستشفى متكامل ومتخصص في أمراض الجهاز الهضمي، في إمارة دبي بالتعاون مع شركة "سكوب للاستثمار" الإماراتية، وبدعم من هيئة الصحة في دبي.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المستشفى 65 سريرا، ليشكل إضافة جديدة لنظام الخدمات الصحية التخصصية التي تقدمها إمارة دبي للمرضى من داخلها وخارجها.

وبموجب العقد الذي تم توقيعه بين مركز "أسان" وشركة "سكوب للاستثمار" يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، سيبدأ العمل في إنشاء المستشفى خلال الأشهر القليلة القادمة، ويتم الانتهاء منه عام 2026.

وسوف يتم إنشاء المستشفى الذي يتكون من 7 طوابق أرضية وطابقين سلفيين في مدينة دبي الطبية على مساحة تبلغ 21 ألفا و150 مترا مربعا.

وسوف يستقبل المستشفى المرضى للاستفادة من خدماته المتعددة في تشخيص وعلاج أمراض وأورام الجهاز الهضمي، بما في ذلك أورام المعدة والقولون والبنكرياس، بالإضافة إلى جراحات السمنة المرضية.

كما سيقوم المستشفى برعاية ومتابعة المرضى قبل وبعد عمليات زراعة الكبد واضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال وفق أحدث الممارسات والبرتوكولات العالمية في هذا المجال.

وسيتم أيضا تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات والحلول الرقمية في المجال الطبي، إضافة إلى نخبة من الأطباء والمتخصصين والخبرات العالمية لتلبية احتياجات المرضى من الرعاية الطبية المتخصصة.

وسوف يكون هذا المستشفى أول مستشفى لمركز "أسان" الطبي خارج كوريا، وأول مستشفى متخصص في الجهاز الهضمي على مستوى منطقة الخليج العربي، الأمر الذي سيجعل إمارة دبي وجهة مثالية للسياحة الصحية.

وكانت شركة "سكوب للاستثمار" الإماراتية قد عرضت اقتراحا على مركز "أسان" الكوري في عام 2019 للتعاون في إنشاء هذا المستشفى في دبي.

وأجرى مركز "أسان" دراسة حول هذا المشروع لمدة عامين، ووقع اتفاقية مع "سكوب للاستثمار" على تنفيذ المشروع المشترك في عام 2021، ثم وقع عقدا لإنشاء وإدارة المستشفى يوم الثاني والعشرين من يونيو الماضي.