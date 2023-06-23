كوريا الجنوبية والكويت تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما

عقدت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية محادثات مع الإدارة العامة الكويتية للطيران المدني يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من يونيو الماضي في سيول، واتفقت معها على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والسماح لشركات طيران البلدين بتوقيع اتفاقية الرمز المشترك.

وخلال المحادثات، اتفق الجانبان على زيادة حقوق النقل الجوي بين البلدين من مرتين أسبوعيا حاليا إلى 5 مرات أسبوعيا، وتشغيل رحلتين إضافيتين أسبوعيا بين مدينة بوسان الكورية والكويت.

وقالت الوزارة إنه بموجب هذا الاتفاق، سيمكن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين المعلقة حاليا بعد تشغيلها خلال الفترة من عام 1978 وحتى عام 1986.

كما اتفق البلدان على السماح لشركات الطيران لديهما بتوقيع اتفاقية الرمز المشترك، وهي عبارة عن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تستخدمها شركات الطيران لتبادل المعلومات والحجوزات بين بعضها البعض، وتهدف إلى تيسير التعامل بين شركات الطيران المختلفة وتحسين تجربة الركاب عبر تسهيل عملية الحجز وتبادل المعلومات ذات الصلة بالركاب.

وفي السياق نفسه، أكد السفير الكويتي لدى كوريا "ذياب الرشيدي" يوم الجمعة الماضي على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن الرحلات المباشرة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وزيادة فرص مشاركة الشركات الكورية في تنفيذ المشروعات التنموية المتعلقة برؤية الكويت 2035.

وأضاف السفير "الرشيدي" أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، وقطاع الخدمات الصحية، والتبادل الأكاديمي والعلمي، بما سيحقق المصلحة الوطنية لكلا البلدين.