الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الـ12 لمهرجان الأفلام العربية

تم الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة لمهرجان الأفلام العربية، والتي ستفتتح يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري في مدينة بوسان الكورية الجنوبية تحت شعار "مباهج السينما العربية".

ويرمز هذا البوستر لجاذبية الأفلام العربية، والتي من النادر أن يجربها الجمهور الكوري، ومجموعة متنوعة من الأفكار التي تضمها الأفلام، حيث من المتوقع أن يكون المهرجان القادم فرصة للمشاهدين للتعرف بشكل أعمق على حياة العرب الحقيقية والثقافة العربية المتنوعة عبر الأفلام المعروضة.

وسوف يقام مهرجان الأفلام العربية بتنظيم من الجمعية الكورية العربية وبرعاية وزارة الخارجية الكورية والسفارات العربية لدى كوريا الجنوبية، في مدينة بوسان خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى الثلاثين من يوليو الجاري، ثم في سيول خلال الفترة من يوم الثالث وحتى السادس من أغسطس.

وسوف يستمر انعقاد المهرجان عبر قناة تلفزيون "نيفر" على الإنترنت حتى يوم الثالث عشر من أغسطس.

وكانت الجمعية الكورية العربية قد نظمت أول مهرجان للأفلام العربية في كوريا الجنوبية في عام 2009.