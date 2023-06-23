إقامة معرض للرسام السوري عبد البشير تورون في سيول

أقامت منظمة "ذا براميس" الكورية للإغاثة الدولية معرضا للرسام السوري "عبد البشير تورون"، اللاجئ في تركيا، خلال الفترة من العشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي في غالاريا "هاي غراوند" في سيول.

وأقامت المنظمة هذا المعرض بعنوان "سلام في ذاكرة تورون" بمناسبة يوم اللاجئ العالمي لرفع مستوى الوعي العام بقضية التهجير واللجوء، وتم إحضار 21 من اللوحات الفنية الفريدة للرسام "تورون" من تركيا إلى كوريا الجنوبية لعرضها في سيول.

وتصور أعمال "تورون" ذكرياته عن بلدته "حِمْص" وأمانيه بالسلام، ولا سيما بعد مقتل عدد من أشقائه خلال الحرب الأهلية، حيث كانت شخصيته المؤثرة متجلية بشكل كبير في تلك اللوحات.

ويتحدث "تورون" في أعماله عن السلام ويستخدم لمسات جريئة لالتقاط السرد داخل اللوحة، كما أنه يعبر عن رغبة قوية راسخة بداخله مع العناصر التي تلتقط لحظة من الحقيقة.

وقد وُلد "عبد البشير تورون" في مدينة حمص السورية ونشأ هناك، لكنه ترك بلدته بسبب الحرب الأهلية المطولة، واستقر في تركيا مرورا بلبنان.

ويمارس "تورون" أنشطته الفنية في تركيا، ويتطوع لتعليم وإعطاء الأطفال السوريين اللاجئين دروسا فنية.

وكانت منظمة "ذا براميس" الكورية قد قامت بزيارة للمناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا في شهر فبراير الماضي لمساعدة المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال.

وخلال هذه الزيارة التقت المنظمة بالفنان "عبد البشير تورون"، واستمر التواصل بينهما منذ ذلك الحين، إلى أن قرر "تورون" إرسال 21 عملا فنيا إلى كوريا لعرضها وبيعها لمساعدة اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال.