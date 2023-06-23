هيون ديه تفوز بصفقة لبناء وحدة بتروكيماوية في السعودية

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أن شركة "هيون ديه" للهندسة والإنشاءات وقعت صفقة مع شركة "أرامكو" السعودية لمشروع 1 و4 من حزمة مجمع "أميرال" للبتروكيماويات، وهو مشروع لبناء مجمع للبتروكيماويات في منطقة "الجُبَيل" في شرق السعودية، لإنتاج البتروكيماويات، بما في ذلك الإيثيلين.

وتبلغ قيمة الصفقة 5 مليارات دولار، وهو أكبر مشروع تفوز به شركة كورية في السعودية على الإطلاق، ليبلغ إجمالي قيمة صفقات الإنشاءات التي حصلت عليها الشركات الكورية في النصف الأول من هذا العام 13.7 مليار دولار، متجاوزة قيمة صفقات العام الماضي البالغة 12 مليار دولار.

وقال وزير الأراضي الكوري "وان هي ريونغ" في حفل توقيع الصفقة إن هذا الإنجاز جاء بعد أن اتفق البلدان في محادثات القمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان آل سعود" في شهر نوفمبر من العام الماضي على تطوير العلاقات الثنائية إلى علاقات مشاركة استراتيجية موجهة نحو المستقبل، وتنمية التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال البنية التحتية.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية استطاعت الفوز بصفقات تبلغ قيمتها 7.2 مليار دولار من الشرق الأوسط في النصف الأول من هذا العام لبناء وحدات صناعية.