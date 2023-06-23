السفير الكوري لدى عَمّان يبحث مع المسؤولين الأردنيين القضايا التربوية والأكاديمية

التقى السفير الكوري لدى الأردن "كيم دونغ كي" مع رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور "مُحي الدين تُوق" وبحث معه عددا من القضايا التربوية والأكاديمية المشتركة.

وخلال هذا اللقاء، أعرب السفير الكوري "كيم" عن أمله في تعزيز التعاون مع المركز في مجال التعليم والمناهج الدراسية.

ومن جهته، أكد "توق" على عمق العلاقات بين كوريا الجنوبية والأردن في مختلف المجالات، خاصة مجال التعليم، مبديا استعداد المركز للتعاون مع الجانب الكوري والاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال.

وقدم الدكتور "توق" للسفير الكوري "كيم" ملخصا عن التجربة الأردنية في تطوير المناهج، ودور المركز وآلية عمله وأبرز إنجازاته بما يسهم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

وطرح الدكتور "توق" خلال اللقاء عددا من المحاور للتعاون المستقبلي بين البلدين، وهو ما لقي ترحيبا وقبولا من جانب السفير الكوري.

وعلى صعيد آخر، التقى السفير الكوري "كيم" بوزير التربية والتعليم الأردني الدكتور "عزمي محافظة" يوم الثاني والعشرين من يونيو الماضي، وبحث معه القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون بين البلدين في مجال التربية.