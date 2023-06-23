(5) 오늘만 날이냐?

الشاعرة المصرية جيهان عمر : الشعر الفلسفي ... وشاعرية الفلسفة..
2023-06-23
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2023-07-07
대란: 조실장 엄마.
والده السيد جو
기자: 조실장 엄마가 뭐냐. 그냥 편하게 이름 불러.
لماذا تناديني بهذا الشكل المتكلف. ناديني باسمي.
대란: 그래 기자야. 나 우리 세련이한테 가봐야 하는데 어쩐다니?
حسنا، جي-جا، علي الذهاب إلى سهيه ريون، ماذا علي أن أفعل الآن؟
기자: 왜 딸한테 무슨 일 있어?
هل هناك أمر خاص لديها؟
대란: 으...응.
نعم.
기자: 그래. 오늘만 날이냐? 우리 이제 옛날처럼 자주 보면 되지.
حسنا، اليوم ليس اليوم الوحيد؟ علينا أن نلتقي كثيرا كما كنا نفعل في الماضي.
무슨 일인지 모르지만 얼른 가봐 얼른.
لا أعلم ما يحدث ولكن اذهبي سريعا هيا.
대란: 어 그래.
حسنا.
2023-06-23
2023-06-23
2023-06-23
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