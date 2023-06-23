(5) 오늘만 날이냐?

대란: 조실장 엄마.

والده السيد جو

기자: 조실장 엄마가 뭐냐. 그냥 편하게 이름 불러.

لماذا تناديني بهذا الشكل المتكلف. ناديني باسمي.

대란: 그래 기자야. 나 우리 세련이한테 가봐야 하는데 어쩐다니?

حسنا، جي-جا، علي الذهاب إلى سهيه ريون، ماذا علي أن أفعل الآن؟

기자: 왜 딸한테 무슨 일 있어?

هل هناك أمر خاص لديها؟

대란: 으...응.

نعم.

기자: 그래. 오늘만 날이냐? 우리 이제 옛날처럼 자주 보면 되지.

حسنا، اليوم ليس اليوم الوحيد؟ علينا أن نلتقي كثيرا كما كنا نفعل في الماضي.

무슨 일인지 모르지만 얼른 가봐 얼른.

لا أعلم ما يحدث ولكن اذهبي سريعا هيا.

대란: 어 그래.

حسنا.

شرح التعبير

-الحرف المساعد “만”: فقط أو استثناء شيئ من عدة أشياء.

-الحرف “-냐”: يضاف للفعل بغرض الاستفهام في حالة استخدام اسلوب التباسط في الحوار.

يستخدم التعبير بمعنى أن اليوم ليس اليوم الوحيد لفعل شيء ما محدد. يستخدم التعبير عندما يكون بين شخصين اتفاق ما، ولكن حدث شيء مفاجئ لأحدهما ويرغب في الاعتذار، فيقول الطرف الآخر إن اليوم ليس اليوم الوحيد لقضاء الوقت معا، لا بأس أن تغادر لأنه يمكننا أن نلتقي كثيرا ما بعد.

-الحرف “-냐” يستخدم في أسلوب الحديث، والتباسط في الحور لذا يمكن استخدامه لشخص في نفس العمر أو أقل عمرا ومكانة وحسب. وبدلا منه أيضا استخدام “-니”، وهو أكثر لطفا.