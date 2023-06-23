«الضفدع» للكاتب «كيم صُنغ-هان 김성한»

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'بعد قضاء بعد ظهر كامل في صيد الضفادع من البحيرة، بدأ اللقلق في التهام جثث الضفادع الملقاة على الأرض. أكل اللقلق حتى الشبع ثم تجشأ. ثم ألقى ساق ضفدعٍ للضفدع المنقط ونصحه بأكلها، تردد الضفدع المنقط في البداية، ولكنه كان جائعًا جدًّا فأخذ قضمة منها. تفاجأ الضفدع المنقط، إذ لم يتوقع قط أن يكون لحم عشيرته شهيًّا هكذا. التهم الساق كاملة، ثم نظر إلى اللقلق وكأنه يطلب المزيد. ضحك اللقلق، ثم قطع بمخالبه قطعة سمينة من الفخذ، كانت شهية للغاية. كانت الأرداف مقززة قللًا، ولكن الضفدع المنقط أغمض عينيه والتهمها كلها'.









'زيوس: «أيها الضفدع الأسود، كيف أبدو لك؟»

الأسود: «تبدو أسود مثلي»

«هناك كائنات تُدعى البشر تعيش بعيدًا. والبشر يرونني رجلًا مثلهم. ولذلك فقد صنعوا لي تمثالًا يشبههم، وراحوا يتعبدون ويصلون له! والقطط والكلاب لها كائناتها المقدسة أيضًا، فأنا لست الوحيد أنا لا وجود لي، أنا من وحي خيالكم، ولذلك يمكنكم أن تحطموا وتضربوا وتأكلوا ما صنعتموه بأيديكم ابتداء»'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

عنوان المشهد الأخير هو: «انتحار زيوس». فقد اختفى الإله «زيوس» في القصة، في إشارة إلى أنه كان فكرة اخترعها الإنسان. والكاتب في القصة يستخدم شخصية زيوس لانتقاد البشر وانقيادهم الأعمى للأيدولوجيات. فالإله في هذه القصة يرمز للأيدولوجية السياسية التي كانت السبب الرئيسي لمأساة الحرب الأهلية الكورية في خمسينيات القرن الماضي، وينتقد هؤلاء الذين استغلوا سلطاتهم لاستغلال الناس وظلمهم باسم الدفاع عن تلك الأيدولوجيات. وتخبرنا القصة بأن معاناة الناس تبدأ عندما يختار الناس أن يصبحوا عبيدًا، وأن يتخلوا عن حرياتهم. وما يحاول الكاتب أن يقوله من خلال اختفاء زيوس هو: أن عبادة السلطة أمر لا معنى له، وأن الحرية هي أهم شيء.









'وقف زيوس فجأة وقال: «قفا، ابصقا في وجهي، وعضاني». تردد الضفدعان في البداية، ولكنهما تقدما لتنفيذ أوامره. راحا يلهثان، ورمش الضفدع الأخضر مرة واحدة قبل أن ينظر أمامه. كان المعبد وزيوس قد اختفيا تمامًا. لم يكن هناك سوى الأشجار والعشب والصخور. ظل العالم على حاله، دون أن يتغير، ودون أن يهتم. وقف الضفدع الأخضر مذهولًا تحت السماء الواسعة التي لا يمكن الوصول إليها، وسط سريان الوقت الذي لا بداية له ولا نهاية'.









«كيم صُنغ-هان 김성한»

- وُلد في «بونغ صُن» بمقاطعة هام كيونغ الجنوبية في 17 يناير 1919، وتوفي في 6 سبتمبر 2010.

- أول أعماله: قصة بعنوان «مويونغنو» في عام 1950.