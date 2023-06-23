اتباع النظم الغذائية في كوريا الشمالية

بينما يرتدي الناس ملابس ثقيلة في الشتاء البارد، يكشف الكثيرون عن أجسامهم في الصيف الحار، فهو بالتأكيد موسم ملابس السباحة.





وفي الصيف، يحين الوقت للحصول على اللياقة البدنية، مع ممارسة الكثير من التمارين أو اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن. ويُظهر الناس بشكل طبيعي اهتماما أكبر باتباع نظام غذائي خلال فصل الصيف. ولكن هل هذا هو الحال في كوريا الشمالية أيضا؟





يتبع العديد من الكوريين الجنوبيين نظما غذائية، لكنهم ينفذونها بنشاط وحماس أكبر قبيل حلول الصيف، لأنهم يأملون في إنقاص الوزن في أسرع وقت ممكن للاستمتاع بالصيف بشكل كامل. وعندما يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي أو "محاربة الدهون"، فإن كوريا الشمالية ليست استثناء من ذلك.





"كانغ مي جين 강미진" الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تطوير الاستثمارات الكورية الشمالية:

منذ منتصف العِقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأ سكان كوريا الشمالية في اتباع نظم غذائية، وهي ما يصفونها بأنها "التخلص من الدهون". في السابق، كان الكوريون الشماليون يرتدون ملابس لا تظهر شكل أجسامهم، ولكن منذ منتصف وأواخر العقد الثاني من هذا القرن، أصبحت الملابس التي تلائم الجسم متوفرة، مما دفع المواطنين إلى التخلص من الوزن الزائد. من المفترض أن السكان في الشمال يعتقدون أن السمنة تزيد من مخاطر العديد من المشاكل الصحية، وذلك منذ قمة عام 2000 بين الكوريتين التي سهلت التبادلات مع العالم الخارجي.





يبدو أن مفهوم الحمية الغذائية ظهر في كوريا الشمالية بعد القمة بين الكوريتين التي استمرت ثلاثة أيام، بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "كيم ديه جونغ" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ إيل"، في بيونغ يانغ في عام 2000. فقد توسعت التبادلات عبر الحدود، وتسارعت وتيرة تدفق الثقافة الخارجية، بما في ذلك المحتويات الثقافية الكورية الجنوبية. وفي أثناء مشاهدة المسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية، بدأ المواطنون الكوريون الشماليون في الاهتمام باللياقة البدنية وعلاجات التجميل.





بدأت عروض الأزياء في تقديم أنواع من الملابس التي لم يكن يوصى بها في المجتمع الكوري الشمالي من قبل. وفي عام 2014، قدمت صحيفة موالية لكوريا الشمالية في اليابان مدربا يساعد النساء الكوريات الشمالية على إنقاص الوزن. وكان ذلك تغييرا مفاجئا في كوريا الشمالية.





"كانغ مي جين 강미진":

في الثمانينيات وكذلك في التسعينيات، عندما كان العديد من الكوريين الشماليين يتضورون جوعا، كان الأشخص النحيفون يعتبرون فقراء، بينما كان الأشخاص البدينين موضع حسد لأنه كان يُعتقد أنهم يأكلون جيدا. كان يُنظر إلى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على أنهم مسؤولون رفيعو المستوى. وأولئك الذين لديهم بطن كبير يبدون موثوقين ولطيفين وميسورين. أيضا، كان يُنظر إلى المرأة ذات الوجه المستدير والممتلئ على أنها زوجة ابن مثالية. السيدة الأولى في كوريا الشمالية لها وجه مستدير، وهو ما يظهر معايير الجمال النموذجية في كوريا الشمالية، ولهذا السبب على الأرجح تم اختيارها كزوجة للقائد الأعلى.





في كوريا الشمالية، يُعتقد أن أولئك الذين يعانون من دهون البطن لديهم مظهر كبار المسؤولين. وهذا يعني أنهم موثوقون ومرتاحون، تماما مثل كبار المسؤولين في حزب العمال، وهو مصدر السلطة في الدولة الشيوعية.





ظهرت "ري سول جو" زوجة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لأول مرة علانية في حفل افتتاح حديقة "رونغرا" الترفيهية الشعبية في عام 2012. وتمثل "ري" النساء ذوات الجمال التقليدي في كوريا الشمالية، حيث تعتبر المرأة الممتلئة ذات الوجه المستدير جميلة. ولكن في هذه الأيام، تشعر كوريا الشمالية بالقلق من السمنة.





"كانغ مي جين 강미진":

تُظهر وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن السمنة لا تقل خطورة عن سوء التغذية. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، "فاو"، كان 32.4% من البالغين في كوريا الشمالية في عام 2016 يعانون من زيادة في الوزن. وهذا الرقم أعلى حتى من نسبة 30.3% في كوريا الجنوبية. قبل اندلاع جائحة كورونا، حاول العديد من الكوريين الشماليين شراء أطعمة صحية ومكملات غذائية كورية جنوبية من الصين، حيث أصبحوا يدركون أن السمنة ضارة بالصحة. أيضا، فإن نسبة عالية من الأثرياء في كوريا الشمالية يبحثون عن حبوب الحمية لعلاج السمنة، التي تعتبر أصل كل الأمراض.





في الواقع، السمنة لا ترتبط حقا بكوريا الشمالية. فمن حيث التغذية، من السهل أن نتصور سوء التغذية وليس السمنة في كوريا الشمالية. لكن تقرير الفاو العام الماضي أظهر نتيجة غير متوقعة. فاعتبارا من عام 2016، كانت معدلات زيادة الوزن أو السمنة بين البالغين في كوريا الشمالية أعلى من معدلاتها في كوريا الجنوبية، وقد زادت هذه المعدلات بشكل حاد. ومع الزيادة السريعة في عدد الذين يعانون من السمنة المفرطة، بث التلفزيون المركزي الرسمي في كوريا الشمالية فيلم رسوم متحركة غير عادي بعنوان "دعونا نحافظ على نظام المرور"، من أجل زيادة الوعي العام بالسلامة المرورية، وتظهر فيه طالبة بدينة تسعى إلى ركوب حافلة، بينما تنتقدها بعض النساء لاستخدامها الحافلة طوال الوقت بدلا من المشي.





كما قدم موقع وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية طبيبا يعالج السمنة بالوخز بالإبر والكي والأعشاب الطبية. ولكن قد تذكّرنا السمنة في كوريا الشمالية أولا بزعيمها "كيم جونغ أون".





"كانغ مي جين 강미진":

قال جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية للبرلمان في عام 2016 إن وزن "كيم جونغ أون" قد استمر في الزيادة، من حوالي 90 كيلوغراما عندما تولى السلطة في عام 2012، إلى 120 كيلوغراما في عام 2014، ثم إلى 130 كيلوغراما في عام 2016. ويُعتقد أنه يعاني من بعض "أمراض نمط الحياة" بسبب الإفراط في تناول الطعام والشراب. وفي جلسة مراجعة برلمانية في أكتوبر 2020، أفادت وكالة المخابرات بأن "كيم" فقد حوالي 20 كيلوغراما من وزنه، مقارنة بعام 2019 عندما كان 140 كيلوغراما. القائد الشاب، مثل والده وجده، يعاني من زيادة الوزن بسبب طوله، ولديه أيضا تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. لهذه الأسباب، يبدو أنه قام بعدة محاولات لفقدان الوزن.





زاد وزن "كيم جونغ أون" بوتيرة سريعة منذ أن تولى السلطة في عام 2012. وفي عام 2021، فقد الكثير من وزنه خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.





في عام 2021، قال جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية إن وزن "كيم جونغ أون" صار يبلغ حوالي 120 كيلوغراما، حتى إن سكان كوريا الشمالية تحدثوا عن فقدان وزنه. وعن هذا يقول أحد مواطني بيونغ يانغ.





بما أن الزعيم الكوري الشمالي قد خفف من وزنه، فإن كوريا الشمالية صارت تأخذ مسألة السمنة على محمل الجد. فمن خلال وسائل الإعلام المختلفة، تؤكد الدولة على أهمية بناء عادات غذائية صحية ومراقبة الوزن. وبالتالي ظهرت صالات رياضية في أجزاء كثيرة من بيونغ يانغ. وإدراكا لحقيقة أن السمنة ضارة بالصحة، أصدرت كوريا الشمالية نسختها الخاصة من الكولا "دايت كوك".





"كانغ مي جين 강미진":

كوريا الشمالية لديها مشروب غازي غير مُحلّى مصنوع من الشعير، وهو مشابه لمشروب الكولا زيرو، ويحتوي على مادة التحلية الصحية "زيليتول xylitol"، التي توجد في معظم المشروبات الخالية من السكر. وتقول كوريا الشمالية إن هذا المشروب الشعبي طعمه حلو لكنه لا يرفع مستويات السكر في الدم، وتطلق وتروج لأنواع مختلفة من المشروبات الصحية، مما يشير إلى حدوث تغييرات في توجهاتها الصحية.





بالإضافة إلى المشروبات الغازية الخالية من السكر، طورت كوريا الشمالية منتجات صحية تساعد في الوقاية من السمنة ومكافحتها، بما في ذلك مستخلص بذور الجينسنغ الأزرق. وقد صار الاهتمام الشديد باتباع نظام غذائي واضحا في الوجبات المفضلة لدى الطبقة العليا.





"كانغ مي جين 강미진":

تقول وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الطبقة العليا تفضل اتباع نظم غذائية صحية ومتوازنة. وتشمل الوجبات الصحية الشعبية لفائف الدجاج وأرز التوفو. لعمل لفائف الدجاج، تقطع صدور الدجاج إلى شرائح وتغطى بالنشا، وتتبل بالملح والفلفل وتُقلى. ويتم لف اللحم في الخضر الورقية. صدور الدجاج غنية بالبروتين، بينما تحتوي الخضروات على مضادات أكسدة وألياف غذائية. بدون شك، يعد هذا خيارا غذائيا رائعا. لعمل أرز التوفو، يُقطع التوفو إلى مكعبات وتُقلي في الزيت، وتُحشى بالأرز. وتُصنع بعض الصلصة عن طريق إضافة مسحوق الفلفل الحار وخضروات وأنشوجة، وتوضع تلك الصلصة فوق الأرز. تحتوي هذه الوجبة على بروتينات نباتية وكمية مناسبة من الكربوهيدرات، وهو ما يجعلك تشعر بالشبع، ولكنه أقل تسمينا. ولذلك يحظى أرز التوفو بشعبية بين السكان في كوريا الشمالية.





يقوم بعض الكوريين الشماليين من الطبقة العليا الذين يستمتعون بوجبات صحية بتركيب معدات للتمرين داخل منازلهم. إذن، يعتبر ذلك اتجاها عاما في كوريا الشمالية؟





"كانغ مي جين 강미진":

ينظم بعض الأثرياء في كوريا الشمالية عملية تناول الطعام من أجل الصحة والتجميل. ومع ذلك، فإن غالبية الكوريين الشماليين يعتبرون النظام الغذائي شيئا لا يمكن العثور عليه إلا في المسلسلات التلفزيونية. في يوم 3 مارس من هذا العام، قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن كوريا الشمالية قد وصلت إلى أسوأ نقطة في نقص الغذاء لديها منذ المسيرة الشاقة في تسعينيات القرن الماضي، وأنه حتى قبل انتشار جائحة كورونا، كان ما يقرب من نصف سكان كوريا الشمالية يعانون من نقص في التغذية، وأن ثلاثة أعوام من إغلاق الحدود قد زادت الأمور سوءا. يتحرك الكوريون الشماليون العاديون كثيرا ويعملون بجد، لذلك لا يتعين عليهم بالضرورة إتباع نظام غذائي منفصل. أما أولئك الذين يحتاجون إلى مراقبة أوزانهم فهم في الغالب من الأثرياء الذين لا يُضطرون إلى العمل. لقد تعمق الاستقطاب في كوريا الشمالية، ومعدل السمنة فيها أعلى من معدل كوريا الجنوبية، وعلينا أن نفكر فيما يعنيه هذا.





من الواضح أن الناس في كوريا الشمالية مهتمون بتخفيض الوزن، لكن ظهور اتجاه جديد نحو اتباع نظم غذائية في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 40% من السكان من نقص في التغذية، يعتبر مؤشرا قويا على حالة عدم التوازن الغذائي في كوريا الشمالية.