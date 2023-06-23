وظيفة بدوام جزئي استعداداً للاحتفال بعيد ميلاد الباندا المحبوبة فو باو

برز موضوع ساخن في كوريا خلال الآونة الأخيرة، حيث ظهرت وظيفة بدوام جزئي يمكن من خلالها الحصول على أجر بالساعة قدره 500 ألف وون والاستعداد لعيد ميلاد حيواننا المفضل. حيث أنه في الثامن من هذا الشهر قالت لحديقة إيفرلاند التي تعد مدينة الملاهي التمثيلية لكوريا، إن 13 ألفا و620 شخصا تقدموا للحصول على وظيفة بدوام جزئي كمدير يومي للباندا المسماة "فو باو". وقد جذب إعلان الوظيفة بدوام جزئي هذا انتباه العديد من الناس بمجرد نشره على الإنترنت الشهر الماضي. ويبلغ عدد الأشخاص الذين سيتم توظيفهم 3، والذين تم اختيارهم سيختارون يوما واحدا من العاشر إلى الرابع عشر من هذا الشهر ويعملون لمدة ساعة واحدة بعد الظهر. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في تقديم مساعدة للحارسين كانغ تشول وون، وهو معروف باسم "جد فو باو"، وسونغ يونغ غوان، لإعداد الهدايا لفو باو، التي تحتفل بعيد ميلادها الثالث في العشرين من هذا الشهر.

تجدر الأشارة الي أنه لا يزال يتم نشر صور ومقاطع فيديو لعملية نمو "فو باو" منذ ولادتها حتى الآن بثبات من خلال قناة اليوتيوب الرسمية لإيفرلاند، وتحظى باهتمام وحب العديد من الأشخاص. وأحد أسباب اهتمام الكثير من الناس بهذه الباندا هو إرسال "فو باو" إلى الصين للتزاوج العام القادم. فهذه الباندا من الأنواع المهددة بالانقراض، وهي مملوكة للصين، لذلك حتى الباندا المولودة في الخارج مثل "فو باو" سوف يتعين إعادتها إلى الصين عندما يحين الوقت.