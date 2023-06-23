حكومات محلية تعقد لقاءات جماعية للرجال والنساء كاستراتيجية لتشجيع الزواج

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في هذه الأيام، يجذب الانتباه عقد اجتماعات مرتبة بشكل مصطنع بين الرجال والنساء غير المتزوجين في كوريا، وهي عكس الاجتماعات الطبيعية. حيث يظهر أنهم يفضلون اللقاءات المصطنعة مثل المواعيد والاجتماعات العمياء حيث أصبحت اللقاءات الطبيعية صعبة. ومع استمرار انخفاض معدلات الزواج والمواليد في كوريا إلى مستوى قياسي، فإن عدد الحكومات المحلية التي تُنظّم اجتماعات بين الرجال والنساء غير المتزوجين يتزايد باضطراد. في الواقع، تقدّم 1188 شخصا بطلبات في حدث "اختيار سولومون"، وهو حدث جماعي استضافته مدينة صونغ نام في مقاطعة كيونغ كي. وكان المشاركون من الرجال والنساء غير المتزوجين الذين ولدوا فيما بين عامي 1985 و1997، من مدينة صونغ نام أو الذين عملوا في شركات تقع في صونغ نام. وقال مسؤول في المدينة إنه تم التخطيط لهذا الحدث لتوليد تصور إيجابي بشأن الزواج وخلق جو اجتماعي صديق للزواج من خلال توفير فرص صحية وطبيعية للرجال والنساء غير المتزوجين الذين لديهم فرص قليلة للقاء الجنس الآخر. وأشار إلى أن عدد الطلبات كان أكثر مما هو متوقع. ونظرا لأنه حدث تُنظّمه المدينة، فقد تقدم المشاركون إليه بثقة. ويحظى هذا الحدث الجماعي الذي تستضيفه المدينة بشعبية لأنه يقام في جو طبيعي من خلال برامج ترفيهية متنوعة مثل حفلات النبيذ، على عكس لقاءات التعارف التي تقام في جو حرج. وفي الوقت نفسه، في مدينة غومي، في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، تم عقد لقاء جماعي للرجال والنساء غير المتزوجين في تلك المنطقة يومي 10 و24 من الشهر الماضي. ونجح هذا الحدث في التوفيق بين 15 زوجا من أصل 100 مشارك. وقد أعرب معظم المشاركين عن تقييم إيجابي لذلك الحدث. وقال أحد المشاركين إنه لم تتح له العديد من الفرص لمقابلة أشخاص من الجنس الآخر، ولكن كان من الجيد أن يتمكن من التفاعل مع أقران مختلفين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مدينة تشونغ جو بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ ومنطقة هام يانغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ تخططان أيضا لعقد اجتماعات جماعية للشباب والشابات غير المتزوجين. ومن أجل التغلب على معدل المواليد المنخفض، بالطبع، هناك حاجة إلى الكثير من المواعدة والزواج. لذلك يبدو أن الحكومات المحلية تستضيف أيضا هذه الأحداث ضمن التدابير المضادة لمعدل المواليد المنخفض. حيث أن ذلك سيكون مفيدا جدا في خلق جو اجتماعي صديق للزواج، خاصة إذا تم بدعم من المجتمع، بما في ذلك الحكومة المركزية والحكومات المحلية والشركات، بحيث تتم إتاحة مكان صحي وممتع للالتقاء بين الرجال والنساء غير المتزوجين.