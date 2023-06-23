مسح يكشف زيادة الصعوبات في خطط الإجازات الصيفية بسبب ارتفاع الأسعار

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نتيجة لاستمرار ارتفاع الأسعار، اتضح أن سبعة من بين كل عشرة كوريين ليست لديهم أي خطط للإجازات الصيفية أو لم يضعوا خطة بعد. جاء ذلك في مسح أجرته "بي إم آي 피엠아이" المتخصصة في المسوح عبر الإنترنت على ثلاثة آلاف كوري تتراوح أعمارهم بين عشرين وتسعة وعشرين عاما. ووفقا لنتيجة المسح، تبين أن سبعة وثلاثين بالمائة من المشاركين ليست لديهم خطة للإجازة الصيفية هذا العام، بينما أجاب ستة وثلاثون بالمائة منهم بأنهم لم يحددوها بعد، مما يشير إلى أن ثلاثة وسبعين بالمائة من إجمالي المشاركين في المسح ليست لديهم أي خطة ذات صلة حتى الآن. وبلغت نسبة الذين أجابوا بأن لديهم خطة للإجازة الصيفية سبعا وعشرين بالمائة. وحسب الأعمار، أجاب واحد وثمانون بالمائة من المشاركين في فئة الثلاثينيات العمرية بأنه ليس لديهم هذا النوع من الخطط لتكون هذه الفئة العمرية الأعلى في هذا المجال. وحول أسباب عدم وجود خطة، أجاب خمسة وثلاثون بالمائة منهم بصعوبات في تنسيق جدول الأعمال، بينما أجاب خمسة وثلاثون بالمائة منهم بالشعور بالعبء الناتج عن تكاليف الإجازة. كما أجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بأن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة أعمالهم، بينما أجاب أحد عشر بالمائة منهم بأنه يرجع إلى القلق من حالاتهم الصحية. وقال حوالي نصف عدد الذين ليست لديهم الخطة أو لم يضعوها بعد إنهم لن يتمتعوا بالرحلات الصيفية بل يفضلون بالتمتع بالإجازة الصيفية في منازلهم. وقال سبعة وأربعون بالمائة منهم إنهم سيتمتعون بمشاهدة البرامج التلفزيونية أو المسلسلات أو الأفلام، بينما أجاب أحد عشر بالمائة منهم إنهم سيمارسون ألعاب الكمبيوتر. علاوة على ذلك أجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بزيارة المطاعم اللذيذة بينما أجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بتطوير المواهب الذاتية. كما قالت نفس النسبة منهم إنهم سيستمتعون بالتسوق أو ممارسة الرياضة. من ناحية أخرى، قال ثلاثة وثلاثون بالمائة من الذين لديهم خطة إجازة إنهم سيسافرون إلى المناطق البحرية، لتحتل المركز الأول من مقاصد الإجازة الصيفية هذا العام.