الموظفون الكوريون يستثمرون الوقت والجهد في تطوير المهارات الذاتية

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تبين أن الموظفين الكوريين يستثمرون حوالي خمس وعشرين دقيقة أو أكثر في الأسبوع في تطوير مواهبهم الذاتية، كما تبين أن معظمهم يتعلمون محتويات ذات صلة في الساعة الثامنة صباحا وهم في طريقهم إلى العمل. جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤخرا منصة "بوبلي ممبرشيب 퍼블리 멤버십" لتقديم المعلومات عن المحتويات المهنية عبر الإنترنت، بعنوان "بيانات عضوية بوبلي للنصف الأول من عام ألفين وثلاثة وعشرين". ويضم التقرير ملخصا لبيانات وضع استخدام المنصة في النصف الأول من هذا العام تحت شعار "تطوير المواهب الذاتية للموظفين المهرة". ووفقا للتقرير، يكرس الموظفون المعاصرون جهودهم لتطوير مواهبهم الذاتية خلال خمس وعشرين دقيقة أو أكثر في الأسبوع الواحد. كما يتعلمون المحتويات المتعلقة بتطوير المواهب الذاتية في الساعة الثامنة صباحا وهم في طريقهم إلى العمل. وكانت نسبة مستخدمي التطبيقات المتنقلة متساوية مع نسبة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية. هذا يعني أنهم يستخدمون الأجهزة المتنقلة في أثناء التنقل بينما يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أثناء العمل. وتبين في التقرير أن الموظفين المعاصرين أبدوا اهتماما أكبر بتعزيز مهارات العمل بما في ذلك طرق إعداد التقارير. ولكن اختلفت الكلمات المفتاحية لتطوير المواهب الذاتية بين الموظفين حسب وظائفهم. فبالنسبة للموظفين المبتدئين، اتضح أنهم يقرؤون محتويات تساعدهم على اكتساب مهارات العمل الأساسية. كما أبدوا اهتماما كبيرا بطرق التسجيل والترتيب المفيدة لتطوير مواهبهم الذاتية. أما بالنسبة للموظفين ذوي الخبرات الأكثر من ثلاثة أعوام، على مستوى منصب نائب مدير، فقد أبدوا أهتماما أكبر بتحسين إنجازاتهم بما في ذلك طرق إدارة الوقت بكفاءة وطرق الاتصالات الاستباقية. أيضا اتضح أن الذين في منصب مدير يولون اهتماما خاصا بطرق إدارة فريقهم بكفاءة من أجل تحقيق نتائج جيدة على مستوى الفريق، وليس على المستوى الفردي.