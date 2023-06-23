العالمة البيئية جين غودال تزور كوريا وتوجه رسالة حول السلام والبيئة

زارت كوريا مؤخرا الدكتورة "جين غودال 제인 구달" عالمة الحيوان المشهورة عالميا والناشطة البيئية، حيث وجهت رسالة حول البيئة والسلام بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح بمناسبة الذكرى السبعين على إبرام اتفاقية هدنة الحرب الكورية. وأعربت عن أملها في أن تعود شبه الجزيرة الكورية إلى حالة السلام، وأن يأتي اليوم الذي يمكن فيه مقابلة الكوريين الشماليين في المنطقة منزوعة السلاح. وقد رافقها في تلك الزيارة البروفسور الكبير "تشيه جيه تشون 최재천" في جامعة لي هوا 이화 للبنات. وصرحت اللجنة التنظيمية للمهرجان المفتوح للمنطقة منزوعة السلاح بأن فعالية "الإعلان عن السلام البيئي في المنطقة" قد جرت يوم الثامن من هذا الشهر في مرصد "جانغ سان 장산" بمدينة "باجو" في مقاطعة كيونغ كي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة غودال ظلت تكرس جهودها لدراسة الشمبانزي وحماية البيئة البرية وتحسين معالجة الحيوانات لمدة أكثر من ستة عقود، بينما يعتبر البروفسور تشيه من أبرز الخبراء الكوريين في علم الأحياء وسلوك الحيوان. وقد شارك في المهرجان حوالي خمسين عضوا من جماعة "الجذور والبراعم" الدولية لحماية البيئة من أجل إجراء حوار وعدد من الأنشطة الرامية إلى التعريف بقيمة السلام البيئي العالمي. وكانت الدكتورة غودال قد أسست هذه الجماعة في عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، وظلت تزور مختلف دول العالم من أجل نقل رسالة حول البيئة والسلام، وهي تضم حاليا أكثر من ثمانية آلاف فريق فرعي في حوالي مائة وأربعين دولة. وقام المشاركون بتطيير حمامة كبيرة مصنوعة من القماش ترمز إلى السلام تعبيرا عن رسالة تمني السلام البيئي في شبه الجزيرة الكورية في مرصد "جانغ سان". كما أكدوا على قيمة الحفاظ على الحياة البرية في المنطقة منزوعة السلاح من خلال تنظيم مسيرة بصحبة صوت الطبول. ومن جانبه قال البروفسور "تشيه إن المنطقة منزوعة السلاح تعتبر من الممتلكات البشرية القيمة ذات التنوع البيئي الغني، متمنيا أن تتيح هذه الفعالية فرصة لنقل القيم البيئية والسلمية والثقافية للمنطقة والتعاطف المشترك.