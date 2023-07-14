لقاء مع الملحق التجاري الجزائري في كوريا

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع السيد / عبد القادر عراوة، الملحق التجاري في السفارة الجزائرية لدى كوريا الجنوبية

العلاقات التجارية والاقتصادية بين كوريا الجنوبية والجزائر تطورت بشكل مضطرد خلال العشرين عاما الأخيرة ، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري

بين البلدين من بضع عشرات من ملايين الدولارات ، إلى حوالي ملياري دولار في السنة الماضية .

السيد / عبد القادر عراوة، الملحق التجاري في السفارة الجزائرية لدى كوريا الجنوبية كشف عن هذه الأرقام في حديثه للقسم العربي ، حيث أشار أيضا إلى تجربته في الحياة في كوريا ، وتناول أيضا ما تقدمه الجزائر من مزايا وتسهيلات للمستثمرين الأجانب ، وغير ذلك من موضوعات في لقائه مع القسم العربي ضمن برنامج "لقاء الجمعة " .