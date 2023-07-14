الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

لقاء مع الملحق التجاري الجزائري في كوريا

#ضيف على الكي بي إس l 2023-07-14

لقاء الجمعة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع السيد / عبد القادر عراوة، الملحق التجاري في السفارة الجزائرية لدى كوريا الجنوبية 
في 06 يناير عام 2012


العلاقات التجارية والاقتصادية بين كوريا الجنوبية والجزائر تطورت بشكل مضطرد خلال العشرين عاما الأخيرة ، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري
بين البلدين من بضع عشرات من ملايين الدولارات ، إلى حوالي ملياري دولار في السنة الماضية .
السيد / عبد القادر عراوة، الملحق التجاري في السفارة الجزائرية لدى كوريا الجنوبية كشف عن هذه الأرقام في حديثه للقسم العربي ، حيث أشار أيضا إلى تجربته في الحياة في كوريا ، وتناول أيضا ما تقدمه الجزائر من مزايا وتسهيلات للمستثمرين الأجانب ، وغير ذلك من موضوعات في لقائه مع القسم العربي ضمن برنامج "لقاء الجمعة " .

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;