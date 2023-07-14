مؤسسة إس اويل تنظم برنامجا للتبادل الشبابي بين كوريا والسعودية

صرحت شركة "إس اويل" بأن مؤسسة إس اويل للعلوم والثقافة التي أنشأتها من أجل تنمية المواهب المتميزة في مجال العلوم البحتة ودعم البحوث الأكاديمية، نظمت برنامجا للتبادل الشبابي بين الجانبين الكوري والعربي من الثالث إلى الثامن من هذا الشهر.

واستهدف البرنامج تنمية الشباب إلى قادة دوليين من خلال تعزيز التفاهم المتبادل والإدراك الدولي بثقافة وتاريخ الآخرين بواسطة التبادلات الكورية السعودية.

وقد ظلت مؤسسة إس اويل تنفذ مختلف المشروعات الخاصة بزيادة التبادلات الثقافية بين كوريا والدول العربية، حيث تساعد الشباب على الاتصالات العلمية وبناء شبكة دولية من خلال تنظيم ورش عمل بدعوة علماء عالميين، وتنفيذ برامج للتبادلات الثقافية مع الدول العربية.

وشارك في البرنامج الأخير الذي تم تنفيذه في السعودية 14 من طلاب الجامعات الكورية، حيث استمعوا إلى محاضرات خاصة من خلال زيارة السفارة الكورية لدى المملكة، وجامعة الأمير سلطان، إلى جانب تجربة الثقافة والبنية التحتية البحثية السعودية بما في ذلك مركز أبحاث شركة أرامكو وغيرها.

وقال مسؤول في إس اويل إن المؤسسة سعيدة بإتاحة فرصة لطلاب الجامعات لكي يصبحوا قادة دوليين، معربا عن أمله في لعب دور كجسر للتبادلات الكورية العربية باستمرار.