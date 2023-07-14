التعاون في التحول الرقمي بين كوريا والمغرب

قال اتحاد "إينوبيز" الكوري إنه ينظم دورة تدريبية خاصة للتحول الرقمي في المملكة المغربية حتى الغد السبت ضمن مشروعات التدريبات الدولية التي ينفذها الاتحاد الكوري للتعاون الدولي.

يشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تمثل جزءا من مشروع التدريبات الخاصة لتعزيز القدرة المغربية على التحول الرقمي الذي ظل يجري لمدة 3 أعوام منذ عام 2021.

وهذا العام وهو آخر عام للمشروع، وقد تمت دعوة 13 مسؤولا عن الإحصاءات في مندوبية التخطيط المغربية إلى كوريا، للمشاركة في الدورة التدريبية.

وتضم الدورة عددا من المحاضرات بموضوعات مختلفة، مثل "البيانات العامة والحكومة الإلكترونية"، و"نظام الإحصاءات الاقتصادية لبنك كوريا المركزي"، و" سياسة الحوسبة السحابية والاستراتيجية الحكومية للمنصة الرقمية في كوريا".

كما يزور المشاركون في الدورة العديد من الجهات ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الإحصاءات الوطنية، ولجنة المعلومات الكورية عن الإحصاءات، والاتحاد الكوري للذكاء الاصطناعي.

وقال "كيم سيه جونغ" مدير اتحاد إينوبيز إنه سيدعم المتدربين المغاربة حتى يستطيعوا رسم استراتيجية للتحول الرقمي مناسبة لبلادهم، كما سيأخذ زمام المبادرة في تعزيز تعاون القطاع الخاص بالتركيز على الشركات المغربية المبتكرة في المستقبل.

يذكر أن الاتحاد الكوري ينفذ مشروعات للمساعدة الإنمائية الرسمية بما في ذلك التدريب على تطوير تكنولوجيا التعبئة المبتكرة لتحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في كمبوديا، واكتشاف ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تقنيا في بيرو.