تم الكشف مؤخرا عن الوضع الحالي للدكتور الكوري "هوانغ او سوك" الذي كان قد برز كبطل وطني من خلال بحث استنساخ الحيوانات قبل حوالي عقدين ثم تلقى انتقادات اجتماعية بسبب قضية تلفيق أطروحة علمية.

وفي فيلم وثائقي أخير بعنوان "ملك الاستنساخ: سقوط الدكتور هوانغ او سوك" تم الكشف عنه عبر نيتفلكس، يظهر الدكتور "هوانغ " الذي لم تلاحَظ صورتُه منذ فترة، وهو يواصل أبحاثه في استنساخ الحيوانات في مركز أبو ظبي لأبحاث التكنولوجيا الحيوية في الإمارات.

وقال هوانغ إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات هو "رئيسه"، وأوضح أنه استقر في الإمارات بدعوة منه. وحول سؤال عن عدد الجمال التي استنسخها حتى الآن في الإمارات أجاب بأنه أكثر من 150.

وأظهرته الكاميرا وهو في طريقه للعمل في صحراء جافة، مقدمة شرحا بأنه حقق أول إنجاز في تاريخ البشرية، لكنه سقط تماما وانهار.

وكان الدكتور "هوانغ" الأستاذ السابق في كلية الطب البيطري بجامعة سيول الوطنية يعد مرجعا في مجال التكنولوجيا الحيوية وبطلا افتتح حقبة جديدة في علاج الأمراض المستعصية من خلال استخراج الخلايا الجذعية الجنينية البشرية وزراعتها بنجاح لأول مرة في العالم في عام 2004.

كما نجح في استنساخ عِجل لأول مرة في كوريا، وفي شهر أغسطس من عام 2005، نجح في استنساخ كلب لأول مرة في العالم، حتى إنه أصبح يعتبر مرشحا قويا لجائزة نوبل.

ولكن تبين أن أطروحة "الخلايا الجذعية الجنينية الجسدية البشرية الخاصة بالمريض" التي نشرها في المجلة الدولية "ساينس"، كانت ملفقة. كما أدين بتهمة تلقي بويضات ضرورية لاستنساخ الخلايا الجسدية من باحثة في المختبر، والحصول على بويضات بشرط الإعفاء من مصروفات المستشفى من النساء اللاتي يأتين إلى مستشفى النساء والولادة للتلقيح الاصطناعي.

وبعد تعرضه لتحقيقات النيابة العامة وخوضه إجراءات قضائية استمرت 8 سنوات، تم فصل الدكتور هوانغ من منصبه كأستاذ في جامعة سيول. وفي نفس الوقت تم طرده فعليا من المجتمع العلمي ليسير في طريق السقوط.

لكنه واصل بحوثه في الإمارات بعد قيامه باستنساخ كلب راحل لزوجة ولي عهد إمارة الفجيرة "لطيفة آل مكتوم" في عام 2016. ونجح أيضا في استنساخ أكثر من ألف كلب وجمل حتى الآن.

وقال الدكتور هوانغ حول مجده وسقوطه في الماضي إنه يقدم أحد الدروس والعلامات الفارقة إلى الدوائر العلمية الكورية والعالمية، لكنه لن يقدم أي أعذار عن أخطائه السابقة.

وأضاف أنها حدثت بسبب الحماسة المفرطة، ولا يمكن لأحد أن يقدم أعذارا عن ذلك. وقال إنه إذا وُلد من جديد وأتيحت له الفرصة لاختيار حياته مرة أخرى، فسوف يسير في نفس الطريق.