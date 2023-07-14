(6) 그런 말이 어딨어요?

국: 내가 아무래도 박선생 만나는 거 아직은 자신이 없는 거 같아요.
لا أعتقد أنني جاهز للقائك بعد يا بارك.
단단: 왜요?
لماذا؟
영국: 내가 박선생보다 나이도 많고. 여러 가지로...
أنا أكبر منك بالعمر... وهناك عدة أشياء أخرى
영국: 그리고 또 우리가 만나는 거 주변에서 알게 되면
وأيضا إذا عرف من حولنا أننا نلتقي
뭐라고들 할까 걱정도 되고.
أقلق من أنهم سيعلقون بشكل ما
나는 괜찮지만 혹시나 박선생이 상처 받을 수도 있고 그래서.
أنا لا أهتم بهذا، ولكن أخاف من أن يؤذيكي الكلام.
단단: 제가 회장님 옆에 있기에는 많이 부족한 사람이라 그런 거죠?
هذا لأنني لست جيدة بشكل كافي لأن يكون بجوارك، صحيح؟
영국: 박선생 그런 말이 어딨어요? 그런 거 아니에요.
بارك، كيف تقولين هذا؟ الأمر ليس هكذا!
شرح التعبير
- 어딨어요 هي اختصار لـ 어디 있어요?’وتعني "أين".
التعبير كله 그런 말이 어딨어요? يستخدم عندما يكون كلام الطرف الآخر في الحوار غير منطقي أو متعدي للحدود...
فيُرد عليه بـهذا التعبير وهو هنا يعني “그런 뜻이 아니다”, “왜 그런 말을 하느냐” يعني "لم أقصد هذا المعنى"، "لماذا تتحدث هكذا؟.
والتعبير لا يعني السؤال عن مكان ما كما تستخدم أداة الاستفهام “어디” عادة.
شرح الأمثلة
1.
가: 나 만나기 싫어서 일부러 피하는 거죠?
أ.أنت تتجنبني عمدا لأنك لا تريد مقابلتي، أليس كذلك؟
나: 그런 말이 어딨어요? 요즘 일이 너무 많아서 도저히 시간이 안 나서 그래요.
ب.كيف تقول هذا؟ لدي الكثير من الأعمال مؤخرا لذا ليس لدي وقت أبدا.
2.
가: 너 회사 그만뒀다는 거 왜 나한테만 비밀로 했니?
أ.لماذا لم تخبرني أنا فقط أنك تركت العمل؟
나: 그런 말이 어딨어? 아직 아무한테도 말 안 하고 너한테 처음 얘기하는 건데.
ب.كيف تقول هذا؟ لم أخبر أي شخص وأنت أول من أخبره.