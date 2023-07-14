(6) 그런 말이 어딨어요?

- 어딨어요 هي اختصار لـ 어디 있어요?’وتعني "أين".

التعبير كله 그런 말이 어딨어요? يستخدم عندما يكون كلام الطرف الآخر في الحوار غير منطقي أو متعدي للحدود...

فيُرد عليه بـهذا التعبير وهو هنا يعني “그런 뜻이 아니다”, “왜 그런 말을 하느냐” يعني "لم أقصد هذا المعنى"، "لماذا تتحدث هكذا؟.

والتعبير لا يعني السؤال عن مكان ما كما تستخدم أداة الاستفهام “어디” عادة.