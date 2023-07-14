تحذيرات من مخاطر أسماك القرش عند السواحل الشرقية

مع بدء موسم العطلة الصيفية بشكل جدي، يتدفق المصطافون إلى شواطئ مختلفة في جميع أنحاء كوريا. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، تم رصد بعض أسماك القرش الخطيرة على الساحل الشرقي لمقاطعة "كانغ وان"، لذلك يتوجب أن يلتزم المصطافون بالحذر. حيث تم العثور في الشهر الماضي على سمكة قرش بيضاء كبيرة، مثل التي ظهرت في فيلم "الفك المفترس"، وذلك على شاطئ في "سوك تشو" بمقاطعة "كانغ وان"، كما تم العثور على سمكة قرش يزيد طولها عن مترين نافقة في شبكة على شاطئي يانغ يانغ وسام تشوك. ومع ارتفاع درجة حرارة البحر، تظهر أسماك القرش حتى على السواحل الشرقية لـمقاطعة كانغ وان، لكن يبدو أن المصطافين لا يهتمون كثيرا. وردا على ذلك، تستجيب الحكومات المحلية لمنع وقوع أي إصابات محتملة، حيث قامت بتركيب شباك يزيد طولها عن 600 متر في جميع أنحاء الشاطئ لحماية المصطافين.

الجدير بالذكر أنه تم نصب شِباك في الماضي لمنع وصول قناديل البحر، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نصب شِباك لأسماك القرش. وفي هذا الصدد، يقول الخبراء إنه من المرجح أن تزداد أسماك القرش في الساحل الشرقي بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه البحر، ويطالبون بالامتناع عن اللعب في الماء من الوقت المتأخر من المساء وحتى الصباح الباكر عندما تكون أسماك القرش أكثر نشاطا. كما يجب على المصطافين توخي الحذر عند اللعب في الماء على الساحل الشرقي.