الحكومة الكورية تطلق شعار كي فود لتعزيز الصادرات الغذائية والزراعية

سترفق الحكومة الكورية شعارا فريدا للمنتجات الزراعية الكورية ومنتجات التصدير في المستقبل. حيث أعلنت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أمس أنها تعتزم الموافقة على استخدام شعار "كي فود K-food" على منتجات المنتجات الزراعية الكورية وشركات تصدير المواد الغذائية المنتجة والمصنعة في كوريا اعتبارا من يوم 12 يوليو الجاري. وتعتبر هذه استراتيجية لضمان التميز عن المنتجات المماثلة في البلدان الأخرى من خلال زيادة تحديد الأطعمة الزراعية الكورية باستخدام شعار"كي فود". وتعتقد الحكومة الكورية أنه حتى الشركات الناشئة في مجال التصدير أو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات القدرات التنافسية الضعيفة من حيث العلامات التجارية، يمكن أن ترفع الوعي بين المستهلكين في الخارج باستخدام هذا الشعار. ويمكن للشركات الراغبة في استخدام هذا الشعار التقدم عبر الإنترنت إلى شركة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والأغذية مع مستندات تثبت أن منتجاتها تم إنتاجها أو تصنيعها في كوريا. وقال مسؤول في وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إنه إذا تقدمت شركة ما بطلب لاستخدام الشعار، فإن وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية ستوافق عليه، ويمكنها في المستقبل إرفاق شعارها الخاص بالمنتجات الزراعية المحلية، والأطعمة مثل الفراولة والراميون، وكذلك الكيمتشي.

تجدر الأشارة الي أنه كان هناك جدل بين كوريا والصين لأن منتجا مشابها تقريبا لمنتجات الراميون الكورية المشهورة جدا تم بيعه علنا في الصين. لكن استخدام هذا الشعار في المستقبل سيساعد في منع الدول الأخرى من نسخ وبيع المنتجات الغذائية الكورية. ويمكن للشركات التي تلقت موافقة على استخدام شعار "كي فود" طباعته على المنتجات وفي الترويج للمبيعات والهدايا التذكارية الترويجية. وعلاوة على ذلك، من أجل الرد على انتهاك العلامات التجارية، ستستخدم الحكومة الشعار بشكل تفضيلي في 44 دولة حيث تم الانتهاء من تسجيل العلامات التجارية. وتشمل تلك الدول الاتحاد الأوربي واليابان والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل، وسوف تستمر الحكومة الكورية مستقبلا في زيادة عدد البلدان التي تكمل تسجيل العلامات التجارية.