إكسو تتصدر قائمة آيتيونز في 66 دولة

قالت وكالة "إس إم" الترفيهية أن ألبوم فرقة "إكسو" الكامل السابع "إكزيست" قد تصدّر قائمة "آيتيونز" لأفضل الألبومات في 66 دولة، منها اليابان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا وتركيا وتشيلي وبيرو والأرجنتين وغانا.

كما تصدر هذا الألبوم قائمة "آيتيونز" العالمية للألبومات، وقائمة "كيو كيو" الموسيقية الصينية، وقائمة "كوكو ميوزيك" لمبيعات الألبومات الرقمية، إلى جانب بعض القوائم الموسيقية الكورية.

وقد تم بيع مليون و70 ألف نسخة من ألبوم "إكزيست" خلال يوم واحد من إصداره يوم العاشر من يوليو. كما تصدرت الأغنية الرئيسية لهذا الألبوم بعنوان "كريم سودا" قائمة "آيتيونز" لأفضل الأغاني في 46 دولة، وقائمة "آيتيونز" العالمية للأغاني.