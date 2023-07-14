فريق إنتاج مسلسل ملك الأرض يصدر اعتذارا باللغة العربية

أصدرت شركات إنتاج المسلسل الدرامي "ملك الأرض" الذي يتم بثه حاليا على قناة "جي تي بي سي" اعتذارا عن التصوير المثير للجدل لشخصية عربية في حلقاته الأخيرة، متعهدة بتصحيح تلك الأجزاء.

وكان المسلسل الذي أنتجته شركة "إن بيو" الترفيهية، وشركة "بي واي فور إم ستوديو"، وشركة "إس إل إل"، قد أثار غضب المشاهدين في الشرق الأوسط بسبب أن الحلقتين الأخيرتين صورتا أميرا عربيا على أنه شخص يشرب الخمر ويغازل النساء.

كما تعرض المسلسل أيضا لانتقادات شديدة لاختيار ممثل هندي لأداء الشخصية.

وقالت الشركات في بيان لها: "نود أن نعلن أنه لم يكن لدينا أي نية للسخرية أو الانتقاص من قدر أو قيمة أي بلد أو تشويه ثقافة معينة على الإطلاق، لذلك نتقدم باعتذارنا الشديد عما سببته بعض المشاهد من إزعاج للمشاهدين، ونؤكد أن ذلك يرجع إلى عدم المراعاة في الثقافات الأخرى.

وإننا إذ نكرر أسفنا واعتذارنا عن هذه المشاهد فإننا نؤكد أن ذلك ناجم عن النقص الكبير في الخبرة وعدم استيعاب ومراعاة الثقافات الأخرى، ونعد بأن نبذل المزيد من الجهد لتلافي هذا النقص وإنشاء محتويات يمكن للمشاهدين من مختلف الثقافات الاستمتاع بها.

كما أننا سنعمل بسرعة على إصلاح المشاهد التي أثارت الجدل، وسيولي فريق الإنتاج المزيد من الاهتمام والعناية حتى لا نتسبب في أي إزعاج خلال المشاهدة في المستقبل.