لماذا يحب الشباب العربي الثقافة الكورية؟

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع





"إيمان العلوي" و"مريم الأنصاري" : شابتان من دولة الإمارات العربية المتحدة ، أتيحت لهما الفرصة للسفر إلى الخارج في الإجازة الدراسية ، فاختارتا السفر - ليس إلى أوربا أو أمريكا - وإنما إلى كوريا الجنوبية ، وليس مرة واحدة ، إنما عدة مرات !

هكذا كان لقاء القسم العربي الثاني معهما بعد أن أجرى معهما لقاء في الصيف الماضي عندما زارتا كوريا ضمن مجموعة من الطالبات الإماراتيات.

في المقابلة التي تذاع في برنامج "لقاء الجمعة" ، تتحدث إيمان ومريم عن ملاحظاتهما بشأن الحياة في كوريا ، والفروق التي وجدتاها بين الصيف والشتاء الكوريين . كما ويجيبان ضمنيا عن هذا التساؤل : لماذا يحب الشباب العربي ، خاصة في منطقة الخليج ، الثقافة والفن الكوري؟



