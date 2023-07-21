السفير الكوري لدى مصر يقيم حفل انطلاق مشروع الداعمين الرقميين

أقام السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" يوم الحادي عشر من يوليو حفل انطلاق مشروع الداعمين الرقميين للعلاقات الكورية المصرية في مقر إقامته في منطقة المعادي في القاهرة.

وخلال الحفل، ألقى السفير "كيم" كلمة قال فيها إن العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر قد حققت تطورا ملحوظا في شتى المجالات، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب عن عزمه تعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين، ووجه تمنياته السعيدة للأعضاء الجدد لفريق الداعمين الرقميين للعلاقات الكورية المصرية.

وسوف يحصل الداعمون الجدد العشرة الذين وقع عليهم الاختيار، على فرصة فريدة للتعاون مع السفارة الكورية لدى مصر، والمساهمة في تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم بين سيول والقاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.