المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم دورة للطهي الكوري ومسابقة للغة الكورية

افتتح المركز الثقافي الكوري في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثاني عشر من يوليو دورة لتعلم الطهي الكوري تمتد 4 أسابيع، ضمن الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الطعام الكوري "هان سيك".

وقد تم قبول 120 شخصا من بين 600 متقدم للمشاركة في الدورة التي تشرف عليها الطاهية الكورية "هونغ سونغ هي".

وقال المركز إن المشاركين سيتعرفون من خلال هذه الدورة على ثقافة تناول الطعام وتجربة إعداد الأصناف الكورية التقليدية التي تشتهر بها كل منطقة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك "بول غوغي"، و"كيم باب"، و"سو جيه بي"، و"كيم تشي".

ويخطط المركز أيضا لتنظيم مسابقة للمشاركين بعد انتهاء الدورة يتم فيها ابتكار وصفات جديدة من خلال الدمج بين الطعام الكوري والطعام المصري.

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري "أوه سونغ هو" إن الكوريين يولون أهمية كبرى لمشاركة الطعام الكوري مع المصريين والتعريف بالتقاليد المتصلة بإعداد وتقديم الطعام في كوريا.

وأشار "أوه" إلى أن الطعام الكوري يحظى بشعبية كبيرة داخل مصر، خاصة بين الشباب، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الدورة في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الشعبين الكوري والمصري.

وعلى صعيد آخر، استضاف المركز الثقافي الكوري في القاهرة يوم السادس من يوليو مسابقة للمحادثة والكتابة باللغة الكورية لطلاب معهد "سيه جونغ" لتعليم اللغة الكورية.

وشارك في المسابقة 22 طالبا من بين 46 من طلاب المستويات المتقدمة بالمعهد، حيث تقدموا للمرحلة التمهيدية من المسابقة التي منحتهم فرصة لاستعراض مهاراتهم في المحادثة والكتابة باللغة الكورية حول قصصهم الشخصية في رحلة تعلم اللغة الكورية وانطباعاتهم حول الثقافة الكورية.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز بالمركز الأول في كل من المحادثة والكتابة للمشاركة في الجولة النهائية من المسابقة، وحضور برنامج تدريبي في المقر الرئيسي لمعهد "سيه جونغ" في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر القادم.

كما سيتأهل الفائزون من كل فئة في جولة المسابقة النهائية للتقدم في برنامج لدراسة اللغة في الجامعات الكورية.

ومن جانبه، أشار مدير المركز الثقافي الكوري إلى أن عدد دارسي اللغة الكورية في مصر يتزايد بشكل عام، حيث يرغب الكثير من الشباب في تعلمها وإجادتها، من أجل استكشاف المزيد عن الثقافة الكورية.

وأضاف أنه سيتم التوسع في تعليم اللغة الكورية من خلال قبول المزيد من المتقدمين للدراسة في معهد "سيه جونغ"، وافتتاح فرع جديد له في مصر.

وبعد تقييم لجنة التحكيم التي تتكون من خبراء في تعليم اللغة الكورية، تم إعلان نتائج المسابقة، حيث فازت "آيات طارق" بالمركز الأول في فئة المحادثة، فيما فازت "نادين ياسر" بالمركز الأول في فئة الكتابة.