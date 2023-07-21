الرئيس يون يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحضور القمة الكورية الإفريقية

أجرى "جانغ سونغ مين" المبعوث الخاص للرئيس الكوري "يون صوك يول" لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد يونس المِنفي" في مكتبه في طرابلس.

وخلال اللقاء، نقل المبعوث الكوري "جانغ" لـ"المنفي" دعوة رسمية من الرئيس الكوري لحضور القمة الكورية الإفريقية التي ستقام في العام القادم في سيول.

وأشار الجانبان إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها والارتقاء بها.

وبدوره أشاد "المنفي" بتاريخ العلاقات المتميزة بين ليبيا وكوريا الجنوبية، مؤكدا حرص ليبيا على إرساء مشاركة فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة مجالات الطاقة المتجددة والإنشاءات.

ومن جانبه، أكد "جانغ" على الأهمية التي توليها كوريا الجنوبية لتوطيد العلاقات مع ليبيا وعزمها على الدفع بها إلى درجات أكثر تقدما بما يخدم مصالح البلدين.