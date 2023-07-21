زيادة صادرات كوريا من المنتجات الزراعية إلى دبي

قامت بلدية مدينة "كيم هيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" الكورية بفتح محل لها في سوق الخضروات التي تم إنشاؤها داخل السوق المركزية للفواكه والخضروات في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وسوف يتم من خلال هذا المحل بيع الطماطم الكرزية والطماطم الناضجة والبابريكا التي تتم زراعتها في إقليم "ديه دونغ" التابع لمدينة "كيم هيه".

وكانت بلدية مدينة "كيم هيه" قد تمكنت من تصدير منتجاتها الزراعية الطازجة إلى الولايات المتحدة والصين واليابان. ومنذ ذلك الحين، بذلت جهودا مستمرة لتنويع الأسواق لتلك المنتجات.

وقال مسؤول في مدينة "كيم هيه" إن البلدية سوف تقدم دعما لإنتاج الخضروات ذات الجودة العالية، ليتم تصدير المنتجات الزراعية الطازجة بشكل مستقر.

وأضاف أن البلدية سوف تقوم بتوسيع نطاق المنتجات الزراعية المصدرة إلى دبي في شهر نوفمبر القادم، لتشمل الفراولة والبرسيمون الحلو.

وعلى صعيد آخر، قال معهد "تشونغ دو" لأبحاث الخوخ التابع لمعهد التكنولوجيا الزراعية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" إنه تم تصدير صنفي "كوم هوانغ" و"هونغ بيك" من الخوخ إلى دبي للتعرف على رد فعل السوق عليهما، والبحث عن سبل لزيادة صادرات الخوخ الكورية.

وفي الواقع، تتركز سوق صادرات الخوخ الكورية حاليا على دول جنوب شرق آسيا، ويهدف تصدير هذين الصنفين الجديدين من الخوخ إلى دبي إلى فتح أسواق في الشرق الأوسط.

وقد تم تطوير الصنفين "كوم هوانغ" و"هونغ بيك" من الخوخ في عام 2015 وعام 2018 على التوالي، ويتميز كل منهما بالغناء بالعصير والاحتواء على نسبة عالية من السكر، أي أعلى من 13 بريكس.

وصدر معهد "تشونغ دو" لأبحاث الخوخ صنف "هونغ بيك" إلى هونغ كونغ وسنغافوره في عام 2021، وصنفين آخرين إلى هونغ كونغ في عام 2022، والصنفين "كوم هوانغ" و"هونغ بيك" إلى دبي يومي السابع والثاني عشر من يوليو الجاري على التوالي.

وأعربت "تشو يونغ سوك" رئيسة معهد التكنولوجيا الزراعية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" عن أملها في أن يحصل الخوخ الكوري على إقبال جيد في سوق دبي.