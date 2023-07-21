كوريا تقدم 466 ألف دولار من المساعدات الإنسانية للسودان

أعلنت جمعية الصليب الأحمر الكورية يوم الثلاثاء الماضي أنها قدمت 466 ألف دولار من المساعدات الإنسانية للسودان الذي يعاني من أزمة النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل.

وقالت الجمعية إنها اتخذت قرارا بتقديم هذه المساعدات بناء على طلب تلقته من السفارة السودانية لدى سيول، وبعد إجراء مناقشة مع لجنة الصليب الأحمر الدولية.

وسوف يتم تخصيص المساعدات المقدمة في توفير أطقم ومعدات طبية وأدوية للمستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع في السودان، إلى جانب تزويد النازحين والأطفال المتأثرين بالنزاع، بالمواد الغذائية والضروريات اليومية.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الهجرة الدولية يوم الثالث عشر من يوليو الجاري، فإن النزاع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ يوم الخامس عشر من أبريل الماضي خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وحوالي 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج السودان.