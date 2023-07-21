تنظيم رحلات طيران شارتر من كوريا إلى القاهرة بدءا من نوفمبر القادم ولمدة 4 أشهر

قال "ثروت عجمي" رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة في منطقة الصعيد في مصر إنه من المقرر استقبال رحلات طيران شارتر من كوريا الجنوبية إلى القاهرة بدءا من شهر نوفمبر القادم وحتى شهر فبراير من العام القادم، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأضاف "عجمي" أن خط سير تلك الرحلات سيبدأ من القاهرة إلى أسوان، ثم عبر رحلات النايل الكروز تصل إلى الأقصر.

وكانت رحلات الطيران الشارتر بين البلدين قد توقفت بسبب التحذيرات الأمنية لسفر المواطنين الكوريين إلى مصر، ثم تم استئنافها في عام 2019، ولكن تم تعليقها في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وتم استئناف الرحلات الجوية الشارتر بين البلدين مرة أخرى في شهري يناير وفبراير الماضيين بتنظيم 5 رحلات.

وكان السفير الكوري السابق لدى مصر "هونغ جين اوك" قد التقى مع وزير السياحة والآثار المصري "أحمد عيسى" في شهر مارس الماضي، وتبادل معه الآراء حول التعاون الثنائي في مجال السياحة التراث الثقافي.

وأوضح السفير "هونغ" حينها أن التحذيرات الأمنية لسفر المواطنين الكوريين إلى مصر قد تم تخفيضها في شهر أغسطس من العام الماضي لأول مرة منذ 8 سنوات، ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين هذا العام.

وأشار "هونغ" إلى أن الكثير من الكوريين يستعدون للسفر إلى مصر لزيارة الأماكن التاريخية، بما في ذلك الأهرام وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وأضاف أنه استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر يناير من عام 2022، توفر الحكومة الكورية دعما تقدر قيمته 13.6 مليون دولار للمشروعات المتعلقة بحماية واستعادة التراث الثقافي المصري.

وفي السياق نفسه، جرى في شهر أبريل الماضي لقاء بين رئيس وكالة "هان جين" السياحية الكورية والسفير المصري لدى سيول "خالد عبد الرحمن".

وخلال هذا اللقاء، أعرب السفير المصري "عبد الرحمن" عن أمله في استئناف الخط الجوي المباشر بين كوريا ومصر في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه تم افتتاح المتحف المصري الكبير، وأن مصر مستعدة لاستقبال المزيد من السياح من أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية.