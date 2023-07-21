(7) 못 잡아먹어서 안달이야

동필: 박사장님. 그쪽만 쓸지 말고

سيد بارك. لا تنظف ذلك المكان فقط.

빗자루 든 김에 이쪽도 좀 쓸어요. 여기 구석구석.

وبما أنك تنظف، نظف هنا أيضا، كل مكان.

나도 그쪽까지 매일 쓸었거든요.

أنا أكنس المكان كله كل يوم.

수철: 아 예, 알겠습니다.

حسنا. حسنا.

용필: 너는 어째 심보가 그러냐? 어제 오픈한 집이라 바빠

لماذا أنت بغيض هكذا؟ تعلم أنهم مشغولون بشدة

죽겠는데 도와주지는 못할 망정.

لماذا لا تساعدهم؟

니가 그래서 장가를 못 가는 겨. 맘을 곱게 써야 장가를 갈 거 아니냐고.

لذلك لا يمكنك الزواج. يجب أن تكون لطيفا لتتمكن من الزواج.

동필: 아니 어째 형은 맨 날 나만 못 잡아먹어서 안달이야?

لماذا تنتقدني أنا دائما؟





شرح التعبير

못 잡아먹어서 안달이야?

-الفعل 잡아먹다: أن يضايق شخص شخصا آخر ويؤذيه

-الكلمة 안달: الشعور بالضيق والاختناق ونفاد الصبر.

عندما يقول أو يفعل أحدهم شيئا ما يضايق الآخر، يعبر الآخر عن ضيقه قائلا لماذا تضايقني بهذا الشكل. في المقطع، يعبر المتحدث أنه يرى توبيخ أخيه الأكبر له غير ملائم للموقف وغير مناسب باستخدام هذا التعبير.

يستخدم الفعل 잡아먹다 أساسا بمعنى حيوان يقتل حيوانا ويأكله لحمه، ويستخدم بشكل تعبيري بمعنى مضايقة شخص آخر... مثال

저 사람은 왜 나만 보면 잡아먹으려 드는지 몰라.

يعني "لا أدري لماذا هذا الشخص كلما يراني يحاول مضايقتي بهذا الشكل؟"

أما 안달، فتعني غير محتمل... ويمكن استخدامها هكذا 안달하다 / 안달이 나다/ 안달이다.









شرح الأمثلة

1.

가: (‘나’에게 여러 가지 일들을 지시하고 확인하는 상황.)

أ.لدينا موقف حيث يقوم شخص ما بطلب عدة طلبات والتحقق منها بشكل متكرر.

나: 왜 나만 보면 못 잡아먹어서 안달이야? 내가 다 알아서 할 텐데.

ب.لماذا تضايقني بهذا الشكل؟ أنا سأفعل ما علي فعله.

2.

가: 다들 힘들어하니까 집에 가라고 하고 네가 남아서 일 다 마무리해 놔.

أ.الجميع متعبون، لذا اخبرهم أن يذهبوا لبيوتهم وانتظر أنت هنا حتى تنهي العمل.

나: 나만 보면 못 잡아먹어서 안달이야.

ب.لماذا تضايقني أنا وحسب هكذا.