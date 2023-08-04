تودد : الإرادة القوية تتغلب على كل المشاكل

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع

تودد" الطالبة التونسية الموجوة في كوريا

في 16 مارس عام 2012

"...الإنسان قد يكون سعيدا أو حزينا حسب ما يواجهه من أحداث في الحياة ، ولكن في جميع الأحوال ينبغي عليه أن يتحلى بالإرادة القوية حتى يتغلب على كل المشاكل.. " .

هذه العبارة كتبتها "تودد" الطالبة التونسية ، في مسابقة اللغة الكورية التي شاركت فيها في مصر ، وفازت بإحدى جوائزها ، ونظرا لتفوقها اختارها أستاذها لنيل منحة دراسية في كوريا.

تودد التي جذبتها الدراما أول مرة إلى اللغة الكورية ، تقول إنها كانت تبكي عندما تشاهد المسلسلات الكورية في التلفزيون التونسي ، وأرادت أن تتعلم اللغة الكورية أن تسافر إلى كوريا ، وبإرادتها القوية استطاعت أن تتغلب على كل المشكلات وأن تحقق حلمها في النهاية ، وهي تحكي المزيد في لقائها مع القسم العربي ضمن برنامج لقاء الجمعة .