إقبال عدد من الفتيات المسلمات على زيارة كوريا

هذه الأيام يزور عدد كبير من المسلمات الأجنبيات المُحَجَّبَات كوريا من أجل تجربة موجة الثقافة الكورية الشعبية "هالليو" بما في ذلك أغاني الكيبوب ومستحضرات التجميل الكورية.

وفقا لبيانات مؤسسة سيول للسياحة، بلغ عدد السياح المسلمين في سيول 167 ألفا و505 في عام 2020 الذي بدأت فيه جائحة كورونا ثم زاد ليبلغ 325 ألفا و544 في العام الماضي.

وخلال النصف الأول من هذا العام وحده زار كوريا 327 ألفا و945 من المسلمين ليتجاوز عدد الزوار للعام الماضي. وقد شكلت السائحات الشابات المسلمات خاصة أغلبية الزوار.

مثلا، زارت خمس وثلاثون مجموعة من السياح مقر شركة "هايب" التي تنتمي إليها فرقة "بي تي إس" في منطقة يونغ سان بسيول صباح يوم الإثنين الماضي ومنها 8 مجموعات من السائحات المسلمات المتحجبات.

قالت الطالبة الجامعية الإيرانية "فاطمة" إن زيارة كوريا بعد بلوغ سن الرشد تعتبر من أحلام الطلاب الإيرانيين، بينما قالت السيدة الماليزية "عايشة" التي تزور كوريا بمفردها على مدار أربعة أيام إنها أصبحت معجبة بممثلي "هيون بين" و"لي مين هو" بعد أن شاهدت المسلسلين "الحديقة السرية" و"رجال أجمل من الزهور" عندما كانت طالبة بالمرحلة الثانوية.

كما أضافت أنها أصبحت محبة لأغاني الكي بوب بعد أن تعرفت على فرقة "دونغ بانغ شين كي " عام 2008. أما الطالبة الجامعية الإندونسية "فرحة مهاراني" التي تزور كوريا مع 3 صديقات لها، فقد قالت إن هذه الزيارة هي المرة الثالثة التي تزور فيها كوريا، مضيفةً أنها تحب طبق "طوك بوكي" و"داك كال بي ".

وفي نفس الوقت تقريبا وفي منطقة كانغ نام بسيول، بدأت عشرات النساء الأجنبيات اللائي يرتدين الحجاب، في التقاط الصور باستخدام هواتفهن الذكية عندما عُرض فيديو للإعلانات يظهر فيه الفنان "جي مين’" عضو فرقة "بي تي إس". وقالت الشابة الإندونسية "فما ماجدة " التي ترتدي حجابا قرنفليَّ اللون إنها أصبحت تحب أغاني الكي بوب والمسلسلات الدرامية الكورية منذ ثماني سنوات بحيث أرادت أن تزور كوريا حتى ولو مرة واحدة.

وذكرت أنها تحب أعضاء فرقتي "إكسو " و"إن سي تي دريم" إلى جانب فرقة بي تي إس فتتجول في مختلف أرجاء سيول. أما في شارع ميونغ دونغ وسط سيول يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وقف عدد كبير من السائحات المسلمات في صفوف طويلة من أجل تلقى مكياج الخبراء وخدمات تشخيص الألوان الشخصية.

قالت إحدى الشابات من إندونيسيا إنها كانت تحلم بتلقي المكياج في كوريا، مشيرة إلى أنها بدأت تهتم بطريقة التجميل الكوري من خلال مشاهدة المسلسلات الكورية والفيديوهات الموسيقية للفنانات الكوريات بحيث ظلت تستخدم مستحضرات التجميل الكورية فقط منذ سنة. وقالت خبيرة المكياج الكورية "لي جيه وون " إن الكثير من النساء الأجنبيات يردن تلقي المكياج الكوري ليصبح نوعا من الموضة.

بالفعل، زادت مبيعات مستحضرات التجميل الكورية زيادة كبيرة وسريعة استفادة من رواجها في الخارج. ومثلا، قالت شركة "سي جي أوليف يونغ." للمتاجر إن قيمة شراء السياح الأجانب في كل من فروع "ميونغ دونغ " و"هونغ ديه " و"دونغ ديه مون " زادت ستة عشر ضعفا خلال الأشهر السبع الأولى من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

بهذه المناسبة، شرح العديد من الخبراء المحليين أن الكثير من الشباب والشابات المسلمات يشعرون بالقرابة والألفة والتجانس مع الثقافة الكورية باعتبارها ثقافة آسيوية جميلة، مضيفين أن المجتمع الكوري أيضا أصبح أكثر انفتاحا أمام المسلمين والمسلمات بالمقارنة مع الماضي.