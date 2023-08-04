إقامة معرض خاص لمشروع نيوم السعودي في البلاد

شهدت كوريا إقامة معرض خاص لمشروع "نيوم" لبناء مدينة ضخمة صديقة للبيئة في السعودية" لتصبح أول دولة آسيوية في هذا المجال.

قالت وزارة الأراضي والنقل والبنى التحتية الكورية إنها نظمت هذا المعرض في ساحة "دي دي بي" بشرق سيول خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي إلى الثالث من هذا الشهر.

تم فيه استعراض العديد من المنحوتات ومقاطع الفيديو المتعلقة بـ"ذا لاين"، وهو مجمع سكني خطي يمثل جوهر مشروع نيوم.

مشروع نيوم عبارة عن إنشاء مدينة مستقبلية متقدمة على مساحة ستة وعشرين ألفا وخمسمائة كيلومتر مربع في شرق خليج العقبة بين السعودية ومصر بحيث تبلغ قيمة المشروع حوالي نصف تريليون دولار.

وعقدت الوزارة الكورية جلسة شرح لتقديم التقنيات المبتكرة للشركات الكورية إلى جانب نيوم في فترة المعرض. وقال الوزير "وون هي ريونغ" إن هذا المعرض أتاح فرصة لتعريف قدرات الشركات المحلية على المدن الذكية وتقنية المعلومات والثقافة من جهة، وتوسيع شبكة مع جانب نيوم من جهة أخرى.

على سياق متصل، صدر كتاب معنون بـ" نيوم سيتي " في البلاد في منتصف الشهر الماضي ليمثل أول كتاب تحليل محلي يستكشف بشكل شامل جوهر وتفاصيل مشروع نيوم، وهدف الحكومة السعودية في الترويج للمشروع، والأثر الاقتصادي الذي سيكون له على كوريا.

مؤلف هذا الكتاب هو "يو تيه يانغ" الصحفي الاقتصادي السابق الذي تحول إلى مستشار شرق أوسطي. وكتب هذا الكتاب اعتمادا على معارفه الغنية وأفكاره المتراكمة حول الشرق الأوسط.