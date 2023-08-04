مؤخرا زارت مقرَّ شركة "فليتو" الكورية للذكاء الاصطناعي، السيدة "هبة فاروق شاهدين" المديرة التنفيذية للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر «إرادة».

وقدمت الشركة إلى المديرة "هبة" والوفد المرافق لها تقنية بيانات الذكاء الاصطناعي وعملية بناء البيانات لديها بحيث أعرب الوفد المصري عن الدهشة إزاء عرض تقنية البيانات اللغوية وأداء الذكاء الاصطناعي اللغوي.

وقد أبدى الوفد اهتماما كبيرا خاصة بمشروع بناء البيانات المتعلقة باللغة العربية والذي تأخذ الشركة زمام أمورها. تجدر الإشارة إلى أن "فليتو" تنفذ المشروع باستخدام تقنية المنصة المتكاملة لديها والتي تسمح ببناء بيانات اللغة العربية كمجموعة بيانات دون قيود على الأنواع مثل اللهجات الإقليمية والنصوص والأصوات والصور والمحادثات حسب الموضوع.

يشار إلى أن زيارة الوفد المصري إلى مقر الشركة الكورية تحققت في إطار برنامج تقاسم المعرفة الذي ينفذه المعهد الكوري للتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية. ومن المقرر أن تُستخدم "فليتو" التي بدأت كشركة ناشئة ونمت لتصبح من أهم شركات البيانات اللغوية في كوريا، في وضع سياسات لدعم وتنيشط النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر.