إقامة السفارة المغربية لدى سيول حفلا خاصا لليوم الوطني المغربي

أقامت سفارة المملكة المغربية لدى سيول يوم الإثنين الماضي حفلا خاصا بالذكرى الرابعة والعشرين بعيد العرش الذي يمثل اليوم الوطني للمغرب بحيث حضره عدد من الضيوف من مختلف القطاعات والمؤسسات الكورية

ومنهم السيد "هونغ جين ووك" ممثل الحكومة الكورية الخاص بإفريقيا " والسيد "لي كيونغ تشول" ممثل الحكومة الكورية الخاص بشؤون مجلس الأمن إلى جانب السيد "يو وون كي" رئيس مؤسسة كوريا وإفريقيا التابعة لوزارة الخارجية الكورية.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير المغربي لدى سيول الدكتور شفيق رشادي للحضور عن شكره وامتنانه لمشاركتهم في الاحتفال بذكرى عيد العرش المغربي، الذي يمثل مناسبة وطنية خاصة يحتفل فيها المغرب بالتلاحم بين الملك والشعب، وكذلك بإنجازات البلد ورؤيته المستقبلية في مختلف المجالات.

كما سلط السفير الضوء على التعاون الممتاز بين البلدين منذ إقامة علاقاتهما الدبلوماسية عام 1962، والذي تطور بشكل كبير على مر السنين، وما فتئ يزدهر من خلال الشراكة الثنائية المتينة التي يعكسها عدد الزيارات الرسمية والاستثمارات التجارية والتعاون والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية.

ومن جهته، قدم ممثل الحكومة الكورية الخاص بأفريقيا تهانيه وتبريكاته للمغرب وشعبه بهذه المناسبة السعيدة، وألقى كلمة أشار فيها إلى رمزية كون المغرب أول بلد أفريقي تقيم فيه كوريا الجنوبية سفارة لها عام 1962، وإلى رغبة البلدين الصادقة في تعزيز علاقاتهما الثنائية بناء على روابطهما التاريخية.

كما ذكًّر بـ "الروابط التاريخية التي لا تزال تربط قلوب الشعبين الكوري والمغربي منذ أكثر من 70 عامًا، في أثناء فترة الحرب الكورية، حيث قاتل عدد من قدامى المحاربين المغاربة بشجاعة من أجل الحرية، مشيرا إلى مشاركة الجنود من مواليد المغرب في الحرب الكورية دفاعا عن سيادة كوريا الجنوبية.