(8) 뭘 이정도 가지고

단단: 이제 다 된 거 같으니까 불 켜 볼까?
لقد رُكب بالكامل هلا فتحنا الأنوار الآن؟
재니: 네.
نعم.
와 너무 예쁘다.. 선생님! 이거 꼭 우리 집 같지 않아요?
يا إلهي في غاية الجمال. ألا يبدو هذا كبيتنا؟
단단: 그러게 너무 예쁘다.
صحيح. إنه في غاية الجمال.
재니: 아빠 고마워.
شكرا يا أبي.
영국: 뭘 이정도 가지고.
ليس بالشيء الكبير.
재니: 아빠 짱!
أبي، أنت الأفضل
شرح التعبير...
뭘 أداة تعجب، تستخدم للرد بتواضع على مديح أو شكر أو اهتمام شخص آخر على شيء فعلته.
정도 تعني مستوى ما
أما الفعل 가지고 فهو مشتق من الفعل 가지다 يستخدم هنا للتأكيد على ما تم قوله بالفعل.
يستخدم هذا لإظهار التواضع إذا عبر طرف آخر عن امتنانه أو شكره فيقول المتحدث يعني لم أفعل شيءا رائعا أو هذا ليس بالشء الرائع.
وكما قلنا أيضا 뭘 فهو أداة تعجب يستخدم للرد بتواضح على المديح والشكر، ويستخدم فقط إذا كان من الممكن استخدام طريقة التباسط في الحوار. فمثلا إذا قال أحدهم 이렇게 와 줘서 고마워 نرد 뭘. 당연히 와야지 يعني لم يكن هذا شيئا رائعا، وإذا كان عليك استخدام أسلوب النوبميمال نستخدم 뭘요
والفعل 가지고 يستخدم للإشارة إلى الحديث السابق. إذا 뭘 이 정도 가지고 يتعني هذا ليس بالأمر الكبير.
شرح الأمثلة
1
가: 이렇게 많은 일을 벌써 다 했어요? 와, 대단하네요.
أ.هل أنهيت هذا المقدار من العمل بالفعل؟ يا إلهي هذا رائع.
나: 뭘, 이 정도 가지고요. 또 부탁할 일 있으면 얘기하세요.
ب.هذا ليس بالشيء الكثير. إذا احتجت شيئا آخر اخبرني.
2
가: 내 생일 기억해 준 것만도 고마운데 선물까지 준비해 주다니. 정말 고맙다.
أ.كان يكفي أنك تذكرت عيد ميلادي، ولكن هدية أيضا، شكرا لك.
나: 뭘, 이 정도 가지고. 우리 사이에.
ب.هذا ليس بالشيء الكثير بيننا
اعتقد ان هذا الشرح كافي وما رأيكم ان نستمع مرة أخرى للمقطع الدرامي... هيا بنا
هل استمعتم كان تعبير اليوم هو: 뭘, 이 정도 가지고