(8) 뭘 이정도 가지고

صحيح. إنه في غاية الجمال.

يا إلهي في غاية الجمال. ألا يبدو هذا كبيتنا؟





شرح التعبير...

뭘 أداة تعجب، تستخدم للرد بتواضع على مديح أو شكر أو اهتمام شخص آخر على شيء فعلته.

정도 تعني مستوى ما

أما الفعل 가지고 فهو مشتق من الفعل 가지다 يستخدم هنا للتأكيد على ما تم قوله بالفعل.





يستخدم هذا لإظهار التواضع إذا عبر طرف آخر عن امتنانه أو شكره فيقول المتحدث يعني لم أفعل شيءا رائعا أو هذا ليس بالشء الرائع.

وكما قلنا أيضا 뭘 فهو أداة تعجب يستخدم للرد بتواضح على المديح والشكر، ويستخدم فقط إذا كان من الممكن استخدام طريقة التباسط في الحوار. فمثلا إذا قال أحدهم 이렇게 와 줘서 고마워 نرد 뭘. 당연히 와야지 يعني لم يكن هذا شيئا رائعا، وإذا كان عليك استخدام أسلوب النوبميمال نستخدم 뭘요





والفعل 가지고 يستخدم للإشارة إلى الحديث السابق. إذا 뭘 이 정도 가지고 يتعني هذا ليس بالأمر الكبير.