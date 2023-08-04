افتتاح الدورة الـ12 لمهرجان الأفلام العربية في سيول





افتُتحت يوم 3 من الشهر الحالي اغسطس الدورة الـ12 لمهرجان الأفلام العربية في "آرت هاوس مومو" في جامعة "إيهوا" للسيدات بسيول تحت شعار "مباهج السينما العربية"، حيث سيستمر انعقاده حتى يوم 6 أي الأحد القادم.

وستُعرض في مهرجان هذا العام الذي تستضيفه الجمعية الكورية العربية وبرعاية وزارة الخارجية الكورية والسفارات العربية لدى كوريا الجنوبية، 9 أعمال من لبنان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وسلطنة عمان، والأردن، ومصر، وقطر، وفلسطين.

وتنتمي الأفلام العربية التي تُعرض في مهرجان هذا العام إلى مجالات متنوعة، منها أفلام الحركة والمغامرة والإثارة، والكوميديا، والدراما، والأفلام الوثائقية.

وقد حظي بعضٌ منها بإقبال كبير في الدول العربية، وفاز البعض الآخر بجوائز في مهرجانات الأفلام المختلفة، وهو ما تسبب في زيادة اهتمام

الجمهور الكوري بالمهرجان.





ⓒ Korea-Arab Society

ومن بين الأفلام المعروضة الجديرة بالملاحظة، فيلم "كيرة والجن" للمخرج المصري "مروان حامد"، والذي يتناول الثورة المصرية عام 1919، وفيلم "كل الطرق تؤدي إلى روما" للمخرجة اللبنانية "لارا سابا"، وفيلم "حُمَّى البحر الأبيض المتوسط" للمخرجة الفلسطينية "مها الحاج".

وخلال مهرجان هذا العام في سيول، سيتم توفير البرامج المفتوحة لعشاق الأفلام العربية بعد عرض فيلم "كل الطرق تؤدي إلى روما"، حيث يمكن لرواد السينما التحدث مباشرة مع المخرجة "لارا سابا" في جلسة محادثة افتراضية عبر الفيديو ستعقد يوم الخامس من أغسطس في "آرت هاوس مومو".

كما سيتم تنظيم جلسة حوار مفتوحة أخرى بعد عرض فيلم "هليوبوليس" للمخرج المصري "أحمد عبد الله السيد" يوم السادس من أغسطس بمشاركة الناقدة السينمائية "لي هوا جونغ" ومبرمجة المهرجان " يو جي هيه".

وسبق وأن تم إقامة مهرجان الأفلام العربية في مدينة بوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى الثلاثين من شهر يوليو الماضي.

وقد افتُتح مهرجان بوسان بالفيلم المصري "كيرة والجن" للمخرج "مروان حامد"، وتم تنظيم جلسة محادثة مباشرة مع المخرجة اللبنانية "لارا سابا" بعد عرض عملها "كل الطرق تؤدي إلى روما" يوم التاسع والعشرين من يوليو.

وقد أتاح مهرجان الأفلام العربية الذي يقام كل عام فرصة لمعجبي الأفلام العربية الكوريين فرصة للتعرف على الثقافة العربية بشكل أكثر.

وكانت الجمعية الكورية العربية قد نظمت أول مهرجان للأفلام العربية في كوريا الجنوبية في عام 2009.