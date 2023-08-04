المخرج العراقي عطية الدراجي : السينما العابرة للحدود

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع المخرج العراقي عطية الدراجي في 13 اغسطس عام 2012





فاز المخرج السينمائي العراقي / عطية الدراجي بجائزة أفضل فيلم في مجال الاختيار التعليمي في المهرجان العالمي للأفلام الوثائقية الذي أقيم في العاصمة الكورية سيول مؤخرا ، تحت إشراف محطة "إي بي إس" التلفزيونية التعليمية ، عن فيلمه الوثائقي "في أحضان أمي" .

القسم العربي استضاف المخرج العراقي قبل الإعلان عن فوزه بالجائزة ، حيث تحدث في حوار شيّق عن موضوع الفيلم الذي يتناول مشاكل الأطفال الأيتام في العراق ، الذي عاش زمنا طويلا في ظل الحرب وعانى كثيرا بسبب الإرهاب ، كما تحدث أيضا عن ماضي ومستقبل السينما في العراق ، بالإضافة إلى تجربته في زيارة كوريا .

المخرج العراقي عطية الدراجي يدعو أيضا كل مستمعي القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو من سيول عبر حواره في برنامج لقاء الجمعة ، إلى مشاهدة فيلمه "في أحضان أمي" على موقع "يو تيوب" :







