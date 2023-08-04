사라: 엄마 대체 왜 그래? 2층에는 왜 올라가?

أمي ماذا بك؟ لماذا تذهبين للطابق الثاني؟

기자: 우리 세종이 주려고 장난감 하나 사왔어.

اشتريت لعبة هدية لسيه جونغ.

그 핑계로 세종이 방도 구경하고 내 강아지 체취도 좀 느껴보고 겸사겸사.

بهذه الحجة يمكن مشاهدة غرفة سيه جونغ والشعور بوجوده أيضا.

사라: 엄마 미쳤어? 여기 보는 눈이 몇인데?!

هل جننتي؟ هل تعلمي عدد العيون التي تراقبنا هنا؟

내가 정말 엄마 때문에 못 살아!

تجعلين حياتي صعبة جدا





شرح التعبير

겸사겸사 حال، يعني القيام بعدة أمور في نفس الوقت،

يستخدم التعبير عنما تقول إنك ستفعل عدة أمور معا. وفي هذا المقطع تقول المتحدثة انها اشترت هدية ل"سيه جونغ" لتذهب إلى غرفته منها تتفقدها وتشعر بوجوده في نفس الوقت. يمكن هنا إنهاء الجملة باستخدام الحال 겸사겸사. مثلا 병원에 온 김에 겸사겸사 다른 검사도 해 보려고 해요 تعني بما أننا في المستشفى سأخضع في نفس الوقت لفحوصات أخرى. , وبعده يمكن إضافة تعبير ات أخرى.

يمكن أيضا استخدام الفعل 겸사겸사하다. في هذه الحالة نستخدمه بهذا الشعل 겸사겸사해서 بمعنى القيام بعدة أعمال في نفس الوقت. مثلا 네가 궁금하기도 하고 얼굴 본 지도 오래되었고 겸사겸사해서 왔어 كنت أشعر بالفضول وأيضا لم نلتقي منذ وقت طويل لذا جئت.





شرح الأمثلة

1

가: 네가 갑자기 우리 집에 다 오고. 웬일이야?

أ.لماذا جئت فجأة؟

나: 의논할 일도 있고 얼굴도 보고 싶어서 겸사겸사.

ب.رغبت في مناقشة أمر ما معك واللقاء بك أيضا.

2

가: 다음 주에 너희 회사 쪽에 갈 일이 있는데 겸사겸사 한번 들를게.

أ.الأسبوع المقبل لدي عمل بالقرب من مكان شركتك لذا دعنا نتقابل أيضا.

나: 그래, 언제쯤 올지 연락해 줘.

ب.حسنا.اتصل بي لتخبرني متى يمكنك أن تأتي.

هل استمعتم كان تعبير اليوم هو: 겸사겸사



