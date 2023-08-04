مواطن مصري مقيم في كوريا يعثر على ساعة غالية ويعيدها لصاحبها

أعاد مواطن مصري يعيش في كوريا الجنوبية منذ 5 سنوات، ساعة يد سويسرية يصل سعرها إلى 51 ألف دولار، عثر عليها بالخطأ داخل حقيبته لصاحبها.

وقال المواطن المصري " محمود مسعد" خلال مكالمة هاتفية أجراها معه مؤخرا برنامج "التاسعة" على القناة "الأولى" المصرية إنه من المعتاد أن يذهب إلى الجيم يوميا قبل أن يبدأ عمله، وعند رجوعه من الجيم تفاجأ بوجود ساعة غالية تصل قيمتها إلى أكثر من 51 ألف دولار في حقيبته مما جعله حريص على البحث عن صاحبها وإعادتها له.

ولفت إلى أنه قام بالإعلان في ساحة الجيم عنها وإبلاغ مدير الجيم ليتمكن من الوصول إلى صاحبها، والذي كان سعيدا جدا بأمانته وحرصه على إعادتها.

وأضاف "مسعد" أنه تربى وتعود على ألا يقبل على نفسه سوى المال الحلال.