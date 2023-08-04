المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم محاضرة خاصة بالأطعمة الكورية

نظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة محاضرة خاصة بالأطعمة الكورية ، وذلك ختاما لأكاديمية الطعام الكوري لعام 2023، والتي تم تنظيمها من يوم الثاني عشر من يوليو الماضي ولمدة 4 أسابيع.

وتناولت المحاضرة التي قدمتها الشيف الكورية "هونغ سونغ هي" خبيرة علم التغذية، تاريخ الأطعمة المخمرة الكورية وفوائدها الصحية.

وخلال المحاضرة، قالت الشيف "هونغ" إن الكوريين يتبعون بشكل تقليدي نظاما غذائيا صحيا لأنهم قاموا بإدخال الأطعمة المخمرة منذ آلاف السنين.

وقدمت "هونغ" وصفات لبعض الأطباق المخمرة، منها الكيمتشي الذي يُعد أشهر طبق خضار مخمر تقليدي في كوريا الجنوبية.

وتلا ذلك عرض حي لكيفية إعداد 3 أطباق كورية، بما في ذلك البيبيمباب، وهو طبق كوري يتكون من خليط من الأرز والخضروات واللحوم، وطبق الداكغالبي"، وهو لحم دجاج مفروم ممزوج بكعكة الأرز والخضروات.

وشارك في المحاضرة التي استمرت 3 ساعات، حوالي 30 طاهيا وطاهية من أعضاء الطهاة المصريين، وبعض من الصحفيين والإعلاميين.

وأعربت الشيف المصرية "سارة طلعت" عن تقديرها لتنظيم مثل هذا الحدث قائلة إنها أصبحت مهتمة للغاية باكتشاف المزيد عن الطعام والثقافة الكورية.

ومن جانبه قال "أشرف جمال" المدير التنفيذي لجمعية الطهاة المصريين إنه على صعيد ثقافة خلط المكونات، فإن طبق البيبيمباب" يشبه الكشري المصري، ودعا إلى تنظيم فعاليات مشتركة في المستقبل لإبراز أوجه التشابه بين ثقافة الطعام في مصر وكوريا الجنوبية.

وتوفر أكاديمية الطعام الكوري، وهي واحدة من أكثر فاعليات المركز الثقافي الكوري في القاهرة شعبية، فرصة للمشاركين لاستكشاف المطبخ الكوري وثقافة تناول الطعام في كوريا الجنوبية.