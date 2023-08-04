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كوريا والسعودية تناقشان التعاون في مجال الملكية الفكرية

#أخبار كورية عربية l 2023-08-11

لقاء الجمعة

ⓒ Presidential Council on Intellectual Property
عقد في الأسبوع الماضي في سيول اجتماع بين اللجنة الرئاسية الكورية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للملكية الفكرية لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الملكية الفكرية.
وخلال الاجتماع قدمت اللجنة الرئاسية الكورية للملكية الفكرية شرحا للجانب السعودي عن أدوارها ووظائفها والخطة الأساسية للملكية الفكرية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أجندة التعاون بين الوزارات بشأن الملكية الفكرية.
وأعربت رئيسة التخطيط الإستراتيجي للملكية الفكرية في اللجنة الرئاسية الكورية للملكية الفكرية "سونغ كيونغ هي" عن أملها في أن يكون اجتماع سيول فرصة لتمتين أسس للتعاون بين سيول والرياض في مجال الملكية الفكرية، في ظل زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة بعد القمة الكورية السعودية في شهر نوفمبر من العام الماضي.
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعتبر اللجنة الرئاسية الكورية للملكية الفكرية نموذجا لخطة تصميم نظام للملكية الفكرية في السعودية، وأنها تقوم بتجسيد النظام من خلال "مشروع الخطة الشاملة لاستراتيجية الملكية الفكرية الوطنية".
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